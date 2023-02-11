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TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan Aaron Boupendza sürprizi!

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, hücum bölgesine mutlaka takviye yapmak istiyor. Siyah beyazlılarda transfer rotası daha önce de gündeme Aaron Boupendza'ya çevrildi. İşte haberin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2023 Cumartesi 06:50
TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan Aaron Boupendza sürprizi!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları aralıksız devam ediyor. Ara transfer döneminde kadrosunu 4 isimle güçlendiren siyah-beyazlılar, Aboubakar'dan önce görüşme yaptıkları Aaron Boupendza ile yeniden ilgilenmeye başladı.

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TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan Aaron Boupendza sürprizi!

Hatayspor'da Süper Lig gol kralı olan Aaron Boupendza'nın menajeri Ekim ayından beri sakat olan oyuncunun sağlık raporlarını kulübe gönderdi. İki hafta içinde %100 sahalara dönebileceğiyle ilgili doktor raporlarını sunarken, Boupendza'nın Türkiye'ye dönmeye hazır olduğunu iletti.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan Aaron Boupendza sürprizi!

BORINI'DEN HESAPLI

Borini'ye yılda 2 milyon euro'dan üç yılda 6 milyon euro ve Karagümrük'e de 1.5 milyon euro bonservis bedeli ödemeye hazırlanan Beşiktaş'ın kafası bu teklifle karıştı.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan Aaron Boupendza sürprizi!

Çünkü Boupendza için 1.2 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşme ve kulübüne bonservis ödenmeyecek olması, siyahbeyazlıların daha fazla ilgisini çekti.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan Aaron Boupendza sürprizi!

Boupendza'nın menajerine kulübünden bonservisinin bedava verileceğine dair resmi belgeyle gelmesi durumunda, transferi için son kararı teknik direktör Şenol Güneş'in vereceği ifade edildi.

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