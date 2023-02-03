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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Stopere son aday Vestergaard! Menajerler önerdi

Süper Lig'de zirve yarışında yer alan Beşiktaş'ta sürpriz transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Siyah beyazlılara son olarak ise İngiliz ekiplerinden Leicester City formasını terleten Danimarkalı stoper Jannik Vestergaard'ın önerildiği aktarıldı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2023 Cuma 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Stopere son aday Vestergaard! Menajerler önerdi

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Siyah-Beyazlı stoper için Gambiyalı stoper Omar Colley'in ardından bir savunmacının ismi daha gündeme geldi.

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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Stopere son aday Vestergaard! Menajerler önerdi

Takvim'de yer alan habere göre, menajerler Premier Lig'de mücadele veren Leicester City'nin Danimarkalı stoperi Jannik VestergaardBeşiktaş'a önerdiler. Bu teklifin de teknik direktör Şenol Güneş'e iletildiği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Stopere son aday Vestergaard! Menajerler önerdi

Tecrübeli teknik adam eğer bu ismi kabul ederse Danimarkalı stoper satın alma opsiyonu ile birlikte sezon sonuna kadar kiralanacak. Leicester City ile 2024 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Jannik Vestergaard'ın güncel piyasa değeri 7 milyon Euro civarında gösteriliyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Stopere son aday Vestergaard! Menajerler önerdi

35 KEZ MİLLİ OLDU
Ancak satın alma opsiyonun 7 milyonun altında olması bekleniyor. 30 yaşında ve 1.99 boyunda olan Jannik Vestergaard 35 kez Danimarka Milli Takım formasını giymiş ve 2 gole de imza atmış çok tecrübeli bir isim.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Stopere son aday Vestergaard! Menajerler önerdi

Oyuncunun 2018 yılındaki piyasa değeri 20 milyon Euro civarındaydı. Jannik Vestergaard, daha önce Premier Lig'de Southampton formasını da terletmişti.

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