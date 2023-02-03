BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Stopere son aday Vestergaard! Menajerler önerdi

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Siyah-Beyazlı stoper için Gambiyalı stoper Omar Colley'in ardından bir savunmacının ismi daha gündeme geldi.
Takvim'de yer alan habere göre, menajerler Premier Lig'de mücadele veren Leicester City'nin Danimarkalı stoperi Jannik Vestergaard'ı Beşiktaş'a önerdiler. Bu teklifin de teknik direktör Şenol Güneş'e iletildiği öğrenildi.
Tecrübeli teknik adam eğer bu ismi kabul ederse Danimarkalı stoper satın alma opsiyonu ile birlikte sezon sonuna kadar kiralanacak. Leicester City ile 2024 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Jannik Vestergaard'ın güncel piyasa değeri 7 milyon Euro civarında gösteriliyor.