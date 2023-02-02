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Beşiktaş borsa liginde ocak ayının şampiyonu oldu

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında geçen ayı yüzde 33,7 yükselişle tamamlayan Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ, yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2023 Perşembe 11:49
Beşiktaş borsa liginde ocak ayının şampiyonu oldu

Borsada spor endeksi, ocakta yüzde 0,7 değer kazandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında geçen ayı yüzde 33,7 yükselişle tamamlayan Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ, yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi olarak kayıtlara geçti.

Analistler, Şenol Güneş'in teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'de yakaladığı çıkışla dikkati çektiğini belirtti. Deneyimli teknik adamın 4 sezon (2015-2019) görev yaptığı ilk döneminde Süper Lig'de 2 şampiyonluk yaşayan Beşiktaş, son maçlardaki başarılı sonuçlarla iyi bir grafik çiziyor.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar da geçen ay yatırımcısına yüzde 18,7 kazandırdı. Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, yeşil sahalarda da başarılı bir performans sergiliyor.

Sezon başında teknik direktörlük görevine Okan Buruk'u getiren ve kadrosunu da Leo Dubois, Lucas Torreira, Fredrick Midtsjö, Dries Mertens, Milot Rashica, Sergio Oliveira, Juan Mata ve Mauro Icardi gibi önemli oyuncularla takviye eden sarı kırmızılı kulüp, şampiyonluk yarışının en iddialı ekibi olarak mücadelesine devam ediyor.

FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR YATIRIMCISINI ÜZDÜ
Fenerbahçe ve Trabzonspor ise geçen ay yatırımcısını üzdü. Fenerbahçe hisseleri yüzde 12,5, Trabzonspor hisseleri de yüzde 16,7 değer kaybetti.

Analistler, özellikle Fenerbahçe'nin Galatasaray'a 3-0 yenilmesi sonrası hisselerinde dalgalı bir seyir izlendiğini ifade etti.

Ligde zirveden uzakta olan Trabzonspor, borsada da iç açıcı bir performans sergilemiyor.

EN FAZLA PİYASA DEĞERİNE FENERBAHÇE SAHİP
Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine Fenerbahçe sahip olurken, Fenerbahçe, geçen ayı 6 milyar 314 milyon 924 bin lira piyasa değeriyle tamamladı.

Fenerbahçe'yi, 5 milyar 70 milyon 600 bin lira piyasa değeriyle Galatasaray, 1 milyar 995 milyon lira piyasa değeriyle Trabzonspor ve 1 milyar 905 milyon 600 bin lira piyasa değeriyle Beşiktaş izledi.

Borsada işlem gören 4 spor şirketinin ocak ayı getirileri ve piyasa değerleri şöyle:

Şirket Aralık 2022 kapanış fiyatı (TL) Ocak 2023 kapanış fiyatı (TL) Ocak 2023 aylık değişim (yüzde) Piyasa değeri (TL)
Beşiktaş 5,94 7,94 33,7 1.905.600.000
Galatasaray 7,91 9,39 18,7 5.070.600.000
Fenerbahçe 72,90 63,80 -12,5 6.314.924.000
Trabzonspor 4,79 3,99 -16,7 1.995.000.000


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