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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta 6 numaraya 2 aday!

Süper Lig'de zirve yarışında yer alan Beşiktaş, transferde kolları sıvadı. Siyah beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş'in takıma 6 numara pozisyonu için transfer istediği aktarılıyor. Beşiktaş bu anlamda o iki ismi yakından takibe almış durumda. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2023 Perşembe 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta 6 numaraya 2 aday!

Takvim'de yer alan habere göre Teknik Direktör Şenol Güneş'in isteği üzerine ara transferde kadrosuna 6 numara takviyesi yapacak olan Beşiktaş'ın gündeminde 2 aday var.

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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta 6 numaraya 2 aday!

Amir Hadziahmetovic transferinde Konyaspor ile anlaşamayan ve bu ismi şimdilik rafa kaldıran Beşiktaş'ın, Fransa Ligue 2 ekiplerinden Valenciennes'de forma giyen 21 yaşındaki Mohamed Kaba ile ilgilendiği iddia edildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta 6 numaraya 2 aday!

Fransız kulübünün oyuncu için 4-5 milyon Euro seviyesinde bir bonservis bedeli beklediği öğrenilirken, Beşiktaş'ın Valenciennes ile görüşmelerine devam ettiği belirtildi. Ligue 2'de bu sezon 15 maçta görev alan genç ön libero 1 gol, 1asiste imza attı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta 6 numaraya 2 aday!

ALTERNATİF LAIDOUNI

Ferencvaros forması giyen Tunuslu ön libero Aissa Laidouni için 3 milyon Euro öneren Siyah-Beyazlılar, Macar kulübü ile görüşmelerini sürdürüyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta 6 numaraya 2 aday!

Ferencvaros Aissa Laidouni için 4 milyon Euro talep ediyor. Tunuslu oyuncunun menajerlik şirketinin Rachid Ghezzal'ın menajerlik şirketiyle aynı olduğu ve görüşmelerin şu an için olumlu ilerlediği gelen haberler arasında.

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