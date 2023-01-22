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Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye 'düşmanlık' cevabı!

Son dakika spor haberi: Beşiktaş deplasmanda Kayserispor'u 2-0 yenerek önemli bir virajdan kayıpsız döndü. Siyah-beyazlılarda asbaşkan Emre Kocadağ karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Kocadağ, Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'nin 'düşmanlık' söylemine cevap verdi. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2023 Pazar 18:39 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2023 Pazar 18:45
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye 'düşmanlık' cevabı!

Beşiktaş asbaşkanı Emre Kocadağ, Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Kocadağ, Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'nin 'düşmanlık' söylemine cevap verdi. İşte o sözler...

Emre Kocadağ: Mete Kalkavan, Beşiktaş maçlarında kendini stres altında hissediyor ve takdir haklarını rakipten yana kullanıyor.

Mensah'ın ikinci sarısını vermedi. Rosier'in pozisyonu öncesindeki dirseği görmüyor ancak bizim oyuncularımıza kolay kart çıkarıyor.

Selahattin Baki bize bir tavsiyede bulunmuş. Beşiktaş'ta yöneticilik yaptığım dönemde 5 kupa gördüm. Geçmiş itibarıyla, ondan tavsiye alabileceğim bir durum yok.

Kendilerine bir tavsiye, Fenerbahçe düşmanlığı söyleminden kurtulsunlar.

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