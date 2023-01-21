TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Gravillon için harekete geçti!

Beşiktaş, defanstaki açığını kapatacak bir stoper arıyor.
Beşiktaş, defanstaki açığını kapatacak bir stoper arıyor.
Sampdoria'dan Omar Colley için G.Saray ile bir yarış sürerken, Jannik Vestergaard'da gündemdeki bir diğer isimdi.
Siyah-beyazlılar için sürpriz bir iddia da Fransa'dan geldi. Siyah-beyazlıların Reims takımında forma giyen 24 yaşındaki Andreaw Gravillon için resmi teklif yaptığı iddia edildi.
Bu sezon Ligue 1'de Reims formasıyla 13 kez forma giyen Andreaw Gravillon, kış transfer döneminde tüm dünyanın ilgisini çekiyor.
Eski Inter Milanlı oyuncu özellikle Beşiktaş'ı ilgilendiriyor. Öyle ki İstanbul kulübü 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan stoper için şimdiden teklifte bulundu.