Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Gravillon için harekete geçti!

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Gravillon için harekete geçti!

Devre arası transfer tahtasının açılmasıyla birlikte Beşiktaş harekete geçti. Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda hareket eden siyah beyazlı yönetim rotasını stoper bölgesine çevirdi. İşte Beşiktaş'ın ilgilendiği Fransız genç stoper... (BJK TRANSFER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2023 Cumartesi 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Kartal'a Fransız stoper! Liste uzadı

Bu sezon Ligue 1'de Reims formasıyla 13 kez forma giyen Andreaw Gravillon, kış transfer döneminde tüm dünyanın ilgisini çekiyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Kartal'a Fransız stoper! Liste uzadı

Eski Inter Milanlı oyuncu özellikle Beşiktaş'ı ilgilendiriyor. Öyle ki İstanbul kulübü 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan stoper için şimdiden teklifte bulundu.

DİĞER
45'lik Demet Şener formunu bakın neye borçlu! 27 yıldır 56 kilo! İşte Demet Şener'in güzellik sırrı...
İngiltere'nin çöken sağlık sistemi güven vermiyor! İlkay Gündoğan ve eşi Sara Gündoğan doğum için Türkiye'yi düşünüyor
Cimbom'da orta sahaya 2 aday!
Dev teklifi reddetti! İşte Aboubakar transferinin perde arkası
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Aboubakar İstanbul'a geldi!
Dev teklifi reddetti! İşte Aboubakar transferinin perde arkası
ÜÇ AYLAR ORUCU NE ZAMAN BAŞLIYOR 2023? | Üç aylar orucu kaç gün tutulur? Nasıl niyet edilir? - Üç aylar ibadetleri neler? Hangi dualar edilir?
Üç aylar ne zaman başlıyor 2023?
2023 bayram ikramiyesine zam geldi mi, ne kadar oldu?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Aboubakar İstanbul'a geldi! Aboubakar İstanbul'a geldi! 04:27
Marsilya kupada üst tura yükseldi! Marsilya kupada üst tura yükseldi! 01:19
Marsilya kupada üst tura yükseldi! Marsilya kupada üst tura yükseldi! 01:18
Hull City deplasmanda kaybetti! Hull City deplasmanda kaybetti! 01:07
Hull City deplasmanda kaybetti! Hull City deplasmanda kaybetti! 01:03
Leipzig ile Bayern Münih puanları paylaştı! Leipzig ile Bayern Münih puanları paylaştı! 00:59
Daha Eski
Leipzig ile Bayern Münih puanları paylaştı! Leipzig ile Bayern Münih puanları paylaştı! 00:58
Beşiktaş Aboubakar'ın geliş saatini açıkladı! Beşiktaş Aboubakar'ın geliş saatini açıkladı! 00:35
"Korkuyorlar!" "Korkuyorlar!" 00:29
Sakarya coştu Sakarya coştu 00:25
F.Bahçe'den G.Saray'a flaş yanıt! F.Bahçe'den G.Saray'a flaş yanıt! 00:13
Aboubakar'ın İstanbul'a geliş tarihi değişti! Aboubakar'ın İstanbul'a geliş tarihi değişti! 00:13