Dmitri Barinov'un hocası transferi konuştu! "Beşiktaş'a giderse..."

Barinov'un her zaman Avrupa'da oynama hayali olduğunu biliyorum. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş çok iyi takılar. Bu nedenle, teklif hem Barinov'a hem de Lokomotiv'e uygunsa, kendisine futbol hayatı boyunca iyi şanslar dilerim. Barinov'un büyük bir kulübe yakışacağından yüzde yüz eminim. Bu sıçrayış, onun için önemli bir gelişme olacak. İyi bir meydan okuma.