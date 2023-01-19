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Dmitri Barinov'un hocası transferi konuştu! "Beşiktaş'a giderse..."

Beşiktaş'ın transferi için Lokomotiv Moskova ile görüşme halinde olduğu Dmitri Barinov hakkında eski hocası Marko Nikolic konuştu. Marko Nikolic yaptığı açıklamada, Barinov'un Beşiktaş'ta başarılı olacağına inandığını söyledi. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2023 Perşembe 16:44
Dmitri Barinov'un hocası transferi konuştu! "Beşiktaş'a giderse..."

Beşiktaş'ın transfer hedefleri arasında yer alan Dmitri Barinov hakkında, eski hocası Marko Nikolic konuştu.

Dmitri Barinov'un hocası transferi konuştu! "Beşiktaş'a giderse..."

İşte o sözler...

Dmitri Barinov'un hocası transferi konuştu! "Beşiktaş'a giderse..."

"Barinov Beşiktaş'a giderse, ona başarılar dilerim. O, Lokomotiv'deyken çalıştığım ve en sevdiğim oyunculardan biriydi. Hep iyi bir insan ve iyi bir futbolcuydu.

Dmitri Barinov'un hocası transferi konuştu! "Beşiktaş'a giderse..."

Barinov'un her zaman Avrupa'da oynama hayali olduğunu biliyorum. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş çok iyi takılar. Bu nedenle, teklif hem Barinov'a hem de Lokomotiv'e uygunsa, kendisine futbol hayatı boyunca iyi şanslar dilerim. Barinov'un büyük bir kulübe yakışacağından yüzde yüz eminim. Bu sıçrayış, onun için önemli bir gelişme olacak. İyi bir meydan okuma.

Dmitri Barinov'un hocası transferi konuştu! "Beşiktaş'a giderse..."

Beşiktaş hakkında hiç konuşmadık. Sürekli iletişim halindeyiz. Noelde, doğum günlerinde birbirimize kutlama mesajları atarız. Sadece, futbolun genelinde önemli bir konu olduğunda konuşuruz. Beşiktaş'a transferi hakkında hiç konuşmadık. Onun doğru kararı vereceğinden eminim."

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