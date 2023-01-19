Dmitri Barinov'un hocası transferi konuştu! "Beşiktaş'a giderse..."

Beşiktaş'ın transfer hedefleri arasında yer alan Dmitri Barinov hakkında, eski hocası Marko Nikolic konuştu.
Beşiktaş'ın transfer hedefleri arasında yer alan Dmitri Barinov hakkında, eski hocası Marko Nikolic konuştu.
İşte o sözler...
"Barinov Beşiktaş'a giderse, ona başarılar dilerim. O, Lokomotiv'deyken çalıştığım ve en sevdiğim oyunculardan biriydi. Hep iyi bir insan ve iyi bir futbolcuydu.
Barinov'un her zaman Avrupa'da oynama hayali olduğunu biliyorum. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş çok iyi takılar. Bu nedenle, teklif hem Barinov'a hem de Lokomotiv'e uygunsa, kendisine futbol hayatı boyunca iyi şanslar dilerim. Barinov'un büyük bir kulübe yakışacağından yüzde yüz eminim. Bu sıçrayış, onun için önemli bir gelişme olacak. İyi bir meydan okuma.
Beşiktaş hakkında hiç konuşmadık. Sürekli iletişim halindeyiz. Noelde, doğum günlerinde birbirimize kutlama mesajları atarız. Sadece, futbolun genelinde önemli bir konu olduğunda konuşuruz. Beşiktaş'a transferi hakkında hiç konuşmadık. Onun doğru kararı vereceğinden eminim."