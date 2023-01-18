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ANKARAGÜCÜ BEŞİKTAŞ ŞİFRESİZ CANLI YAYIN 📺 | BJK maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan son 16 turu maçlarıyla sürüyor. Beşiktaş, Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak. Müsabakada Sarper Barış Saka düdük çalacak. İki ekip, 86 yıllık geçmişe sahip rekabette Türkiye Kupası'nda 14 kez karşı karşıya geldi. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ankaragücü - Beşiktaş maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2023 Çarşamba 11:57 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2023 Çarşamba 12:00
ANKARAGÜCÜ BEŞİKTAŞ ŞİFRESİZ CANLI YAYIN 📺 | BJK maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası

Ankaragücü - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayın...

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Spor Toto Süper Lig'de son 3 maçını kazanan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Ankaragücü'ne konuk olacak. Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş'ta hedef kazanarak çeyrek finale adını yazdırmak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Ankaragücü - Beşiktaş ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ankaragücü - Beşiktaş ZTK maçı 18 Ocak Çarşamba günü 17:45'te A Spor'da canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Ankaragücü: Bahadır, Malcuit, Radakovic, Mujakic, Marlon, Diack, Beridze, Taylan, Tolga, Emre Kılınç, Sowe.

Beşiktaş: Mert, Rosier, Tayyip, Saiss, Masuaku, Salih, Tayfur, Redmond, Gedson, N'Koudou, Cenk.

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ANKARAGÜCÜ İLE KUPADA 15. RANDEVU

İki ekip, 86 yıllık geçmişe sahip rekabette Türkiye Kupası'nda 14 kez karşı karşıya geldi. Beşiktaş'ın 9'a 3 galibiyet üstünlüğü bulunan kupa maçlarında 2 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu karşılaşmalarda siyah-beyazlılar 16 gol kaydederken, kalesinde 10 gol gördü. Beşiktaş ile Ankaragücü arasında oynanan son mücadelede Kara Kartal, Süper Lig'de Ankaragücü'nü 3-2'lik skorla mağlup etmişti.

SARPER BARIŞ SAKA DÜDÜK ÇALACAK

Eryaman Stadyumu'nda saat 17.45'te başlayacak müsabakayı Sarper Barış Saka yönetecek. Saka'nın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Erdem Bayık yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Turgut Doman olacak.

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