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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Kartal'ın Elneny aşkı yeniden alevlendi!

Adana Demirspor'u evinde mağlup ederek moral depolayan Beşiktaş'ta, transfer harekatı devam ediyor. Orta sahaya takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar gündemine 19-20 sezonunda kiralık olarak kadrosuna kattığı Mohamed Elneny'yi aldı. Arsenal formasını terleten Mısırlı futbolcunun sezon sonunda sözleşmesi sona erecek. Fakat Beşiktaş yaz transfer dönemini beklemek istemiyor. İşte haberin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2023 Pazartesi 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Kartal'ın Elneny aşkı yeniden alevlendi!

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, orta sahanın savunma performansını yetersiz buldu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Kartal'ın Elneny aşkı yeniden alevlendi!

Tecrübeli çalıştırıcı orta sahayı güçlendirmeye odaklandı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Kartal'ın Elneny aşkı yeniden alevlendi!

Güneş, o bölgeye takviye istedi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Kartal'ın Elneny aşkı yeniden alevlendi!

Sabah'ın haberine göre transfer çalışmalarında gündeme gelen isimlerden birisi de Mohamed Elneny oldu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Kartal'ın Elneny aşkı yeniden alevlendi!

Mısırlı futbolcu 19-20 sezonunda siyah-beyazlı takımın formasını giyen ve güzel izler bırakmıştı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Kartal'ın Elneny aşkı yeniden alevlendi!

Elneny'nin o dönemdeki 18 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu maddi imkanların yetersizliği nedeniyle kullanılmamıştı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Kartal'ın Elneny aşkı yeniden alevlendi!

Sonrasında Arsenal'e dönen Elneny'nin bu sezon forma şansı iyice azaldı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Kartal'ın Elneny aşkı yeniden alevlendi!

Elneny, şu ana kadar 7 resmi karşılaşmada sadece 264 dakika sahada yer aldı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Kartal'ın Elneny aşkı yeniden alevlendi!

Futbolcunun sezon sonu bitecek sözleşmesindeki opsiyonu devreye sokmayı düşünmüyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Kartal'ın Elneny aşkı yeniden alevlendi!

Beşiktaş, öncelikle yabancı kontenjanında yer açmayı planlıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Kartal'ın Elneny aşkı yeniden alevlendi!

Beşiktaşlı idareciler, Mısırlı oyuncu için devre arası kiralama teklifi yapacak.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Kartal'ın Elneny aşkı yeniden alevlendi!

Bu temastan sonuç alınamaması halinde Elneny'nin transferi sezon sonuna bırakılacak.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Kartal'ın Elneny aşkı yeniden alevlendi!

Elneny, Premier Lig ekibine 12.5 milyon euro karşılığında Basel'den transfer olmuştu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Kartal'ın Elneny aşkı yeniden alevlendi!

Tecrübeli oyuncunun bonservis bedeli ise 9 milyon euro.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Kartal'ın Elneny aşkı yeniden alevlendi!

Elneny, Beşiktaş forması ile 36 karşılaşmada forma giyip 1 gol ve 4 asist yapmayı başarmıştı.

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