BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Kartal'ın Elneny aşkı yeniden alevlendi!

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, orta sahanın savunma performansını yetersiz buldu.
Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, orta sahanın savunma performansını yetersiz buldu.
Tecrübeli çalıştırıcı orta sahayı güçlendirmeye odaklandı.
Güneş, o bölgeye takviye istedi.
Sabah'ın haberine göre transfer çalışmalarında gündeme gelen isimlerden birisi de Mohamed Elneny oldu.
Mısırlı futbolcu 19-20 sezonunda siyah-beyazlı takımın formasını giyen ve güzel izler bırakmıştı.
Elneny'nin o dönemdeki 18 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu maddi imkanların yetersizliği nedeniyle kullanılmamıştı.
Sonrasında Arsenal'e dönen Elneny'nin bu sezon forma şansı iyice azaldı.
Elneny, şu ana kadar 7 resmi karşılaşmada sadece 264 dakika sahada yer aldı.
Futbolcunun sezon sonu bitecek sözleşmesindeki opsiyonu devreye sokmayı düşünmüyor.
Beşiktaş, öncelikle yabancı kontenjanında yer açmayı planlıyor.
Beşiktaşlı idareciler, Mısırlı oyuncu için devre arası kiralama teklifi yapacak.
Bu temastan sonuç alınamaması halinde Elneny'nin transferi sezon sonuna bırakılacak.
Elneny, Premier Lig ekibine 12.5 milyon euro karşılığında Basel'den transfer olmuştu.
Tecrübeli oyuncunun bonservis bedeli ise 9 milyon euro.
Elneny, Beşiktaş forması ile 36 karşılaşmada forma giyip 1 gol ve 4 asist yapmayı başarmıştı.