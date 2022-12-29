Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten transfer açıklaması geldi!

Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, Adana Demirspor ile sahasında karşılaştı. Siyah beyazlılar rakibini 1-0 mağlup ederek haftayı kayıpsız tamamladı. Mücadele sonrası Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN SÖZLERİ

Şenol Güneş: "Gedson yürekten oynuyor. Özellikleri var, eksiklerini düzeltirse bunu daha iyi kullanabilir."

"Nedense Beşiktaş üstünde daha çok transfer yazılıp çiziliyor ama benim beyanım olmadı. Takımın başarasına katkı yapacak oyuncularla çalışacağız. Bir dedikodu ortamı oluşturmak doğru değil. Hoca bunu alacak, bunu bırakacak... Beşiktaş taraftarı tuzağa düşmesin."

"Bugün Josef'in sarı kart gördüğü pozisyonun en az 10-15 tanesi Gaziantep'te oldu, hiç sarı kart gösterilmedi. Başka kulüpleri korumaya kalkarsan kaos olur, biz bunun dışında kalmak istiyoruz."

"Samet Akaydın'ı, Onur Bulut'u, Ozan Tufan'ı beğeniyorum. Cengiz Ünder'i, Çağlar Söyüncü'yü beğeniyorum. Çok beğendiğim oyuncu var ama bunlar alınır, alınmaz... Samet'in başka bir takımla anlaştığı konuşuluyor. Ben işime bakıyorum."