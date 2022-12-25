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Gaziantep FK Beşiktaş maçı CANLI

2022 FIFA Dünya Kupası'nın sona ermesiyle beraber, Süper Lig'de heyecan yeniden başladı. Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Gaziantep FK Beşiktaş maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2022 Pazar 15:30 Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2022 Pazar 15:57
Gaziantep FK Beşiktaş maçı CANLI

Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk oluyor. Kalyon Stadı'nda oynanan müsabaka saat 16.00'da başladı. Gaziantep FK - Beşiktaş maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz..

GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ

Gaziantepspor: Günay, Djilobodji, Furkan, Jevtovic, Ertuğrul, Hanousek, Mustafa, Figueiredo, Maxim, Merkel, Kitsiou

Beşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Tayyip Talha, Umut, Necip, Atiba, N'Koudou, Gedson, Cenk, Weghorst

GAZİANTEP FK - BEŞKİTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?
Gaziantep FK - Beşiktaş maçı 25 Aralık Pazar günü saat beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

BEŞİKTAŞ'TA TEK HEDEF 3 PUAN
Ligde oynadığı 13 mücadelede 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine 22 puan yazdırdı. G.Antep ise 13 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 16 puan toplayabildi. Şanlıurfa ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçını 4-2 kazanmasına rağmen özellikle ilk yarıdaki futboluyla sert eleştirilere maruz kalan Beşiktaş'ta tek hedef zorlu Antep deplasmanından 3 puan alarak zirveye bir adım daha yaklaşmak.

BEŞİKTAŞ'IN EKSİKLERİ
Yaptığı maçların 4'ünü kazanan, 4'ünde berabere kalan ve 5'inden mağlup ayrılan Gaziantep FK ise 14. haftayı 16 puanla 10. sırada tamamladı. Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Romain Saiss, Josef de Souza ve Rachid Ghezzal, karşılaşmada forma giyemiyor.

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