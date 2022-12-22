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Usta yazardan Beşiktaş'a flaş uyarı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş 2-0 geriye düştüğü karşılaşmadan galibiyetle ayrılmasını bildi. Fotomaç yazarlarından Turgay Demir siyah beyazlıların bu galibiyetini yazarken flaş yorum ve uyarılarda bulundu. İşte o yazı...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2022 Perşembe 09:40
Usta yazardan Beşiktaş'a flaş uyarı!

5 DAKİKADA BEŞİKTAŞ

Beşiktaş acılı kebap yiyerek başladı, tatlıyla bitirdi.

Usta yazardan Beşiktaş'a flaş uyarı!

Alternatif oyuncularla Şanlıurfaspor karşısına çıkan Kartal ilk yarıda yediği iki golle bildiğin şoka girdi.

Usta yazardan Beşiktaş'a flaş uyarı!

Bu öyle bir şoktu ki, ayakları titreyen Siyah-Beyazlı oyuncular en kolay pozisyonlarda dahi golleri kaçırıyor, dahası rakibe de maçı koparabilecek pozisyonlar veriyorlardı.

Usta yazardan Beşiktaş'a flaş uyarı!

İlk yarının sonlarına doğru kurulan baskı ikinci yarıdaki sağnak yağmurun habercisi gibiydi.

Usta yazardan Beşiktaş'a flaş uyarı!

N'Kouduo, Weghorst, Gedson, Tayyip Talha ve Tayfur Bingöl'ün oyuna girmeleri tüm dengeleri değiştirdi.

Usta yazardan Beşiktaş'a flaş uyarı!

67-72 arasında beş dakikada üç gol bulan Kartal ondan sonra turu alıp götürdü.

Usta yazardan Beşiktaş'a flaş uyarı!

Weghorst ve N'Kouduo'nun oyuna girmesiyle Cenk Tosun'un da havası, suyu değişti.

Usta yazardan Beşiktaş'a flaş uyarı!

Daha iyi pozisyonlar buldu ve üst üste goller attı.

Usta yazardan Beşiktaş'a flaş uyarı!

Bu maçtan alınacak dersler olduğu aşikar…

Usta yazardan Beşiktaş'a flaş uyarı!

En önemli ders şu; hiçbir rakibi küçümsemeyeceksin!

Usta yazardan Beşiktaş'a flaş uyarı!

Eğer bir rotasyon yapacaksan bu da ölçülü olmalı.

Usta yazardan Beşiktaş'a flaş uyarı!

Bu arada yenilen gollerde savunma ve kaleci Ersin'in hataları olduğunu da söylemek gerek.

Usta yazardan Beşiktaş'a flaş uyarı!

Weghorst ve N'Kouduo'nun form durumu Beşiktaş için çok önemli.

Usta yazardan Beşiktaş'a flaş uyarı!

Katar'daki Dünya Kupası ikisine de yaramış.

Usta yazardan Beşiktaş'a flaş uyarı!

Şenol Güneş bu maçtan sonra bazı oyuncularla ilgili kararını netleştirmiştir.

Usta yazardan Beşiktaş'a flaş uyarı!

Ligin devre arasında gidecek olanlar dün gece biletlerini almış oldular!

Usta yazardan Beşiktaş'a flaş uyarı!

Güneş verdiği şansı bu kadar kötü kullananlarla yol yürümez, bundan eminim.

Usta yazardan Beşiktaş'a flaş uyarı!

Şanlıurfaspor'u da kutlamak gerek.

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