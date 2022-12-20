Haberler Beşiktaş Kadınlarda hakem isyanı

Kadınlarda hakem isyanı

Yönetim, Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı ile ALG Spor ile oynanan ve 3-1 kaybedilen maçtaki hakem hatalarıyla ilgili açıklama yayınladı. Açıklamada, "Hatayspor maçında üç puanımızın gasp edilmesinin ardından bu kez de önce verilen kırmızı kartla takımımız eksik bırakılmış, sonra benzer şekilde hakkımız yenmiştir" denildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2022 Salı 06:50
Kadınlarda hakem isyanı
Yönetim, Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı ile ALG Spor ile oynanan ve 3-1 kaybedilen maçtaki hakem hatalarıyla ilgili açıklama yayınladı. Açıklamada, "Hatayspor maçında üç puanımızın gasp edilmesinin ardından bu kez de önce verilen kırmızı kartla takımımız eksik bırakılmış, sonra benzer şekilde hakkımız yenmiştir" denildi.
DİĞER
Seksi pozların kadını Mine Tugay tam bir estetik harikası çıktı! Mine Tugay'ı doğal güzel zannedenler bu fotoğraflarla yıkıldı!
Hadise son aylarda para bastı! Belçika'daki 40 milyon TL'lik yeni evinin tapusunu...
Son talip İtalyan devi! Güneş Saiss'in ayrılığına onay verecek mi?
F.Bahçe Şilili golcüyü gözüne kestirdi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kartal'da gündem yine Felipe!
Son talip İtalyan devi! Güneş Saiss'in ayrılığına onay verecek mi?
Yozgat TOKİ kura çekilişi canlı izle!
Rize TOKİ kura çekilişi canlı izle!
İstanbul su kesintisi olan ilçeler (20 Aralık 2022)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Düello Denizli’nin Düello Denizli’nin 01:05
G.Saray'dan Arjantinli yıldıza kanca! G.Saray'dan Arjantinli yıldıza kanca! 23:24
Gol düellosunu Denizlispor kazandı! Gol düellosunu Denizlispor kazandı! 23:22
Gol düellosunu Denizlispor kazandı! Gol düellosunu Denizlispor kazandı! 22:59
Piyasası yükseliyor! Şimdi de Fransız devi istiyor Piyasası yükseliyor! Şimdi de Fransız devi istiyor 22:52
Nikola Jokic'ten inanılmaz performans! Nikola Jokic'ten inanılmaz performans! 22:42
Daha Eski
Dünya devinden Gakpo'ya kanca! Dünya devinden Gakpo'ya kanca! 22:42
Maliyeti uygun! Kanarya aradığı forveti buldu Maliyeti uygun! Kanarya aradığı forveti buldu 22:41
Bakasetas'tan Fenerbahçe derbisi sözleri! Bakasetas'tan Fenerbahçe derbisi sözleri! 22:41
Jesus kararını verdi! İşte F.Bahçe'nin İstanbulspor maçı 11'i Jesus kararını verdi! İşte F.Bahçe'nin İstanbulspor maçı 11'i 22:41
Rashica'dan transfer itirafı! G.Saray... Rashica'dan transfer itirafı! G.Saray... 22:41
M.United'dan G.Saray'ı üzen haber! M.United'dan G.Saray'ı üzen haber! 22:40