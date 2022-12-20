Kadınlarda hakem isyanı

Yönetim, Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı ile ALG Spor ile oynanan ve 3-1 kaybedilen maçtaki hakem hatalarıyla ilgili açıklama yayınladı. Açıklamada, "Hatayspor maçında üç puanımızın gasp edilmesinin ardından bu kez de önce verilen kırmızı kartla takımımız eksik bırakılmış, sonra benzer şekilde hakkımız yenmiştir" denildi.
Yönetim, Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı ile ALG Spor ile oynanan ve 3-1 kaybedilen maçtaki hakem hatalarıyla ilgili açıklama yayınladı. Açıklamada, "Hatayspor maçında üç puanımızın gasp edilmesinin ardından bu kez de önce verilen kırmızı kartla takımımız eksik bırakılmış, sonra benzer şekilde hakkımız yenmiştir" denildi.