Haberler Beşiktaş Beşiktaşlı Weghorst Burnley'e geri çağırılacak mı? Resmi açıklama geldi!

Beşiktaşlı Weghorst Burnley'e geri çağırılacak mı? Resmi açıklama geldi!

Beşiktaş'ta son dakika haberi... 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Hollanda Milli Takım formasıyla başarılı performans sergileyen Wout Weghortst'un, Burnley tarafından geri çağırılacak iddiaları hakimdi. Bu iddiaya Teknik Direktör Vincent Kompany cevap verdi. Peki, Weghorst dönecek mi? İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2022 Pazartesi 16:52
Beşiktaşlı Weghorst Burnley'e geri çağırılacak mı? Resmi açıklama geldi!

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Wout Weghorst için Hollandalı oyuncunun bonservisinin bulunduğu Burnley'den açıklama geldi.

Beşiktaşlı Weghorst Burnley'e geri çağırılacak mı? Resmi açıklama geldi!

İngiliz ekibinin teknik direktörü Vincent Kompany, Weghorst'u geri çağırma maddelerinin olmadığını söyledi.

Beşiktaşlı Weghorst Burnley'e geri çağırılacak mı? Resmi açıklama geldi!

"OLAĞANÜSTÜ BİR ŞEY"
Kompany, "Her şeyden önce Weghorst'u tebrik ederim çünkü Dünya Kupası çeyrek final karşılaşmasında iki gol atmak olağanüstü bir şey, özellikle de bunu yapma şekliyle." dedi.

Beşiktaşlı Weghorst Burnley'e geri çağırılacak mı? Resmi açıklama geldi!

"ÜLKESİNİ GURURLANDIRDI"
Genç teknik adam ayrıca, "Bunun dışında şu anda söyleyecek bir şey yok.

Beşiktaşlı Weghorst Burnley'e geri çağırılacak mı? Resmi açıklama geldi!

Ülkesini gururlandırdığını düşünüyorum.

Beşiktaşlı Weghorst Burnley'e geri çağırılacak mı? Resmi açıklama geldi!

Bunun bir oyuncu ve bireysel olarak onu gerçekten mutlu hissettireceğini düşünüyorum" sözlerini kullandı.

Beşiktaşlı Weghorst Burnley'e geri çağırılacak mı? Resmi açıklama geldi!

GERİ ÇAĞIRMA MADDESİ VAR MI?
Weghorst'un iki gol atmasının ardından "geri çağırma maddesi" haberlerinin çıkmasına da değinen Kompany, "Takıma odaklandım. Bana onu geri çağırma maddemiz olduğu yönünde bir şey söylenmedi" ifadelerini kullandı.

Beşiktaşlı Weghorst Burnley'e geri çağırılacak mı? Resmi açıklama geldi!

BEŞİKTAŞ'TA 6 GOL ATTI
Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Weghorst, siyah-beyazlı ekipte çıktığı 13 maçta 6 kez fileleri havalandırdı.

Beşiktaşlı Weghorst Burnley'e geri çağırılacak mı? Resmi açıklama geldi!

BONSERVİSİ 10 MİLYON EURO
Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, 29 yaşındaki golcünün satın alma maddesinin 10 milyon euro olduğunu açıklamıştı.

Beşiktaşlı Weghorst Burnley'e geri çağırılacak mı? Resmi açıklama geldi!

Kazancı, Burnley'in Premeir Lig'e çıkıp çıkmamasına göre bu rakamın değişebileceğini dile getirmişti.

Beşiktaşlı Weghorst Burnley'e geri çağırılacak mı? Resmi açıklama geldi!

2025'E KADAR KONTRATI VAR
Weghorst'un Burnley mevcut ile sözleşmesi ise 2025'e kadar devam ediyor.

Beşiktaşlı Weghorst Burnley'e geri çağırılacak mı? Resmi açıklama geldi!

WERGHORST KİMDİR?
Wout Weghorst, 7 Ağustos 1992'de Hollanda'da doğdu.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş Antalya'da çalışmalarına devam etti
N'Koudou'ya talip çıktı! Büyük tehlike...
EYT'de 3 koşul sağlandı: Milyonların gözü 26 Aralık'ta!
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı (12 Aralık)
Evde Bakım Maaşı sorgulama ve yatan iller listesi (Aralık 2022)
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ferdi'ye Alman kancası! Böyle duyurdu Ferdi'ye Alman kancası! Böyle duyurdu 17:07
Okan Buruk akademi oyuncuları ile buluştu! Okan Buruk akademi oyuncuları ile buluştu! 17:02
Weghorst geri çağırılacak mı? Resmi açıklama geldi! Weghorst geri çağırılacak mı? Resmi açıklama geldi! 16:51
F.Bahçe de ilgileniyordu! Karar verildi F.Bahçe de ilgileniyordu! Karar verildi 16:13
Sevgilisi için bunu yapacak! 6 yıl sonra... Sevgilisi için bunu yapacak! 6 yıl sonra... 16:06
F.Bahçe'den sakatlık açıklaması F.Bahçe'den sakatlık açıklaması 15:47
Daha Eski
Beşiktaş Antalya'da çalışmalarına devam etti Beşiktaş Antalya'da çalışmalarına devam etti 15:42
G.Saray'a o golcüden kötü haber! Rakipler çoğaldı G.Saray'a o golcüden kötü haber! Rakipler çoğaldı 15:21
Yeni hedefi Fırtına'dan! O ismi istiyor Yeni hedefi Fırtına'dan! O ismi istiyor 14:33
Halkbank hocası Atik'ten Berlin maçı sözleri Halkbank hocası Atik'ten Berlin maçı sözleri 14:32
Tofaş - Merkezefendi basketbol maçı saat kaçta? Tofaş - Merkezefendi basketbol maçı saat kaçta? 14:17
Kruse'den mesaj var! "Güzel bir haber olacak" Kruse'den mesaj var! "Güzel bir haber olacak" 14:08