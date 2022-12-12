Beşiktaşlı Weghorst Burnley'e geri çağırılacak mı? Resmi açıklama geldi!

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Wout Weghorst için Hollandalı oyuncunun bonservisinin bulunduğu Burnley'den açıklama geldi.
Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Wout Weghorst için Hollandalı oyuncunun bonservisinin bulunduğu Burnley'den açıklama geldi.
İngiliz ekibinin teknik direktörü Vincent Kompany, Weghorst'u geri çağırma maddelerinin olmadığını söyledi.
"OLAĞANÜSTÜ BİR ŞEY"
Kompany, "Her şeyden önce Weghorst'u tebrik ederim çünkü Dünya Kupası çeyrek final karşılaşmasında iki gol atmak olağanüstü bir şey, özellikle de bunu yapma şekliyle." dedi.
"ÜLKESİNİ GURURLANDIRDI"
Genç teknik adam ayrıca, "Bunun dışında şu anda söyleyecek bir şey yok.
Ülkesini gururlandırdığını düşünüyorum.
Bunun bir oyuncu ve bireysel olarak onu gerçekten mutlu hissettireceğini düşünüyorum" sözlerini kullandı.
GERİ ÇAĞIRMA MADDESİ VAR MI?
Weghorst'un iki gol atmasının ardından "geri çağırma maddesi" haberlerinin çıkmasına da değinen Kompany, "Takıma odaklandım. Bana onu geri çağırma maddemiz olduğu yönünde bir şey söylenmedi" ifadelerini kullandı.
BEŞİKTAŞ'TA 6 GOL ATTI
Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Weghorst, siyah-beyazlı ekipte çıktığı 13 maçta 6 kez fileleri havalandırdı.
BONSERVİSİ 10 MİLYON EURO
Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, 29 yaşındaki golcünün satın alma maddesinin 10 milyon euro olduğunu açıklamıştı.
Kazancı, Burnley'in Premeir Lig'e çıkıp çıkmamasına göre bu rakamın değişebileceğini dile getirmişti.
2025'E KADAR KONTRATI VAR
Weghorst'un Burnley mevcut ile sözleşmesi ise 2025'e kadar devam ediyor.
WERGHORST KİMDİR?
Wout Weghorst, 7 Ağustos 1992'de Hollanda'da doğdu.
Golcü futbolcu, 1.87 boyunda.
Weghorst daha önce AZ Alkmaar, Wolfsburg gibi takımlarda da oynamıştı.
Yıldız futbolcunun transfermarkt değeri 10 milyon euro.