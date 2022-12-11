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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den çarpıcı Weghorst yorumu!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ın Hollandalı golcüsü Wout Weghorst, 2022 Dünya Kupası çeyrek final maçında Arjantin'e 2 gol birden atıp mücadeleyi uzatmalara götürmeyi başarmıştı. Fotomaç Gazetesi yazarı Turgay Demir de bu maç üzerinden hem Weghorst'un performansını hem de organizasyonu değerlendirdi. İşte o yazı... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2022 Pazar 08:04
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den çarpıcı Weghorst yorumu!

TURGAY DEMİR - UÇAN HOLLANDALI!

Dünya Kupası korkak teknik adamlarla, zaman hırsızı futbolcuların gösterisine sahne olurken eninde sonunda bir kahraman çıkıp futbol kurnazlarına gerekli dersi veriyor. Hırvatistan'ın Brezilya'ya yaptığı bu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den çarpıcı Weghorst yorumu!

Weghorst da aynı şeyi Arjantin'e yapıyordu ama penaltılardaki beceriksizlikleri Kartal'ın golcüsünün emeklerini boşa çıkardı. Olsun, iki gol atan, penaltıyı da gole çevirip maçın kahramanı olan Weghorst'un büyük bir öz güven kazandığı aşikar. Bu öz güvenle Beşiktaş forması altında da artık çok daha etkili bir golcü olacaktır.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den çarpıcı Weghorst yorumu!

KATAR KARTALLARI

Kupaya giden tüm Kartallar aslında işlerini iyi yaptılar. Atiba ilerleyen yaşına rağmen hiç sırıtmadı, Saiss ve Fas'ın başarısı ortada, Weghorst öyle.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den çarpıcı Weghorst yorumu!

N'Koudou burada yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle beklentilerin altında kaldı ama o da normal.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den çarpıcı Weghorst yorumu!

Velhasıl kelam, kupa sonrası başlayacak olan ligimizde farklı bir Beşiktaş izleyeceğimize inanıyorum. Motivasyonu ve öz güveni tam, iyi mücadele eden ve teknik kapasitesini taktikle birleştirip seri galibiyetler alacak bir Kartal izlememiz mümkün olacak diye düşünüyorum.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den çarpıcı Weghorst yorumu!

LİGLERİN AYARI BOZULABİLİR

Dünya Kupası sonrası Süper Lig gibi Avrupa'nın birçok liginde de terazinin ayarının şaşması mümkün. Moralli gelip şımaracak olan futbolcular olacağı gibi moralsiz gelip bunalıma girenler de olacaktır.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den çarpıcı Weghorst yorumu!

Sakatlıklar, dönüşte önce dinlenip sonra kampın ağır temposuna katılmalar da birçok oyuncunun performansını etkileyecektir. O nedenle tüm ligleri Katar'dan önce-Katar'dan sonra diye tanımlayacağımız bir görüntü ile karşılaşabiliriz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den çarpıcı Weghorst yorumu!

Kim bu sürecin farkına varır ve takım bütünlüğünü korursa o büyük avantaj elde edecektir.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den çarpıcı Weghorst yorumu!

Öte yandan Dünya Kupası'nda yaşanan güzellikleri de gündeme taşımak lazım. Katar bu işin altında ezilmedi hatta bugüne kadar organize edilen en iyi kupa bu oldu diyebiliriz. Muhteşem statlar, şehirlerin her yerinde yabancılara gösterilen misafirperverlik gerçekten alkışı hak ediyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den çarpıcı Weghorst yorumu!

HAKEMLER DERS ALMALI

Hakemlerimizin de kupadan öğrenecekleri çok şey olduğunu düşünüyorum. En iyi örnekleri izlediler. Uzatma süresini hakkaniyetli belirlemek ve belirledikleri süreyi sonuna kadar oynatmak almaları gereken ilk derstir.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den çarpıcı Weghorst yorumu!

Her temasın faul olmadığını da mutlaka öğrenmeleri gerekiyor. Çünkü her temasa faul çalan hakemlerimiz yüzünden futbolumuzun temassız banka kartlarına döndüğünü biliyoruz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den çarpıcı Weghorst yorumu!

SEN HAKEMSİN CERRAH DEĞİL

Yere yatan her oyuncu için oyun durdurulmaz. Kafa çarpışması varsa ya da çok sert başka bir müdahale varsa durdurmak doğru olabilir ama bir oyuncu zaman çalmak için yerde yatıyorsa bu tuzaklara düşmemek gerek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den çarpıcı Weghorst yorumu!

Bizimkiler maalesef her yere yatanın yanına koşuyorlar, sanırsın ameliyat yapacaklar! Sen hakemsin kardeşim, cerrah değil, ayağına darbe alan bir adama iki dakika sonra da yardım çağırabilirsin, her darbeye acil servis muamelesi yapmak da senin işin değil.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den çarpıcı Weghorst yorumu!

TRİBÜNLER MUHTEŞEM

Seyircilerimizin de kupadan öğrenmesi gerekenler var. Tüm dünya küçücük bir ülkede bir araya gelmiş ama bir tek olay çıkmıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den çarpıcı Weghorst yorumu!

Kazanan alkışlanıyor, kaybedenin de üzüntüsü paylaşılıyor. Futbolun bir oyun olduğunu artık bizim seyircilerimiz de hatırlamalıdır.

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