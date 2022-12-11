BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den çarpıcı Weghorst yorumu!

Weghorst da aynı şeyi Arjantin'e yapıyordu ama penaltılardaki beceriksizlikleri Kartal'ın golcüsünün emeklerini boşa çıkardı. Olsun, iki gol atan, penaltıyı da gole çevirip maçın kahramanı olan Weghorst'un büyük bir öz güven kazandığı aşikar. Bu öz güvenle Beşiktaş forması altında da artık çok daha etkili bir golcü olacaktır.