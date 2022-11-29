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Hakim Ziyech operasyonu

Beşiktaş, Faslı yıldız için tüm şartlarını zorluyor. Siyah beyazlılar, Chelsea'de fazla forma şansı bulamayan Faslı 10 numara Ziyech için İngiliz ekibine önce sezon sonuna kadar, ardından da 1 yıllık daha kiralama teklifi hazırladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2022 Salı 06:50
Hakim Ziyech operasyonu

Beşiktaş'ta ara transfer dönemi çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Siyah-beyazlılar teknik direktör Şenol Güneş'in, Ghezzal'ın sakatlığı sonrası transfer etmek isteği Faslı yıldız oyuncu Hakim Ziyech için Chelsea'ye bir teklif hazırladı. Premier Lig ekibinde beklenen performansı vermeyen bu sezon ligde sadece 5 karşılaşmada şans bulan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu için görüşmeler resmen başlıyor. Kara Kartal, bir süredir girişimlerde bulunduğu Faslı yıldızın transferi için önemli bir adım attı ve Ziyech'i sezon sonuna kadar kiralamak için düğmeye bastı. Beşiktaş'ın teklifinde ilk olarak sezon sonuna kadar kiralama önerisi var.

MAAŞININ YARISINI KARTAL ÖDEYECEK

Siyah-beyazlıların hazırladığı teklif bununla sınırlı değil. Oyuncunun performansından memnun kalınması durumunda, Chelsea kulübüyle de rakamsal konusunda anlaşma sağlandığında anlaşmanın önümüzdeki sezonu da kapsayacak şekilde, yani 6 ay + 1 senelik şeklinde hazırlandığı belirtildi. Faslı hücum oyuncusunun kulübü Chelsea'yle menajerler aracılığıyla ilk teması kuran yönetim, sezon sonuna kadar kiralama önerisi için İngiliz devinden olumlu geri dönüş aldı. Yönetimin, bu gelişmenin ardından oyuncuyu sezon sonuna kadar bedelsiz olarak kiralama artı yıldız ismin maaşının yarısını ödemeyi önerdiği kaydedildi.

REKOR BEDELLE GİTTİ

Hollanda temsilcisi Ajax'ta gösterdiği performans sonrası Avrupa ekiplerinin dikkatini çekmeyi başaran Faslı yıldız oyuncu 2020 yılında Premier Lig devi Chelsea'ya 40 milyon euro'ya transfer oldu. Ancak Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Hakim Ziyech, İngiliz ekibinde fazla forma şansı bulamadı. Bu sezon Premier Lig'de çıktığı 5 karşılaşmada gol ve asist katkısı sağlayamayan Ziyech, sadece 148 dakika sahada kalabildi. Faslı oyuncu İngiltere Kupası'nda 1 maçta 68 dakika, Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maçta toplam 58 dakika oynadı.

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