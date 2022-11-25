Beşiktaş ve Başakşehir'in transfer gündemindeydi! Dia Saba için resmi açıklama geldi

"YURT DIŞINA TRANSFER OLACAK"

Türkiye'den Başakşehir ve Beşiktaş'ın transfer teklifi yapıp yapmadığı konusunda ise Atılmaz, "Bize, ailesini özlediğini ve hiç bu kadar uzak kalmadığını, bu sebeple de ayrılmak istediğini söyledi.