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Beşiktaş ve Başakşehir'in transfer gündemindeydi! Dia Saba için resmi açıklama geldi

Son dakika transfer haberi... Beşiktaş ve Başakşehir'in transfer gündeminde yer alan Sivassporlu Dia Saba'ya dair önemli bir açıklama geldi. Sivassporlu yetkili, Dia Saba'nın transfer akıbetine ilişkin konuştu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2022 Cuma 13:51
Beşiktaş ve Başakşehir'in transfer gündemindeydi! Dia Saba için resmi açıklama geldi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da forma giyen Dia Saba, Beşiktaş ve Başakşehir'in transfer gündemine gelmişti.

Beşiktaş ve Başakşehir'in transfer gündemindeydi! Dia Saba için resmi açıklama geldi

Bu sezon başarılı bir performans sergileyen futbolcunun geleceği ile ilgili Sivassporlu yetkili konuştu.

Beşiktaş ve Başakşehir'in transfer gündemindeydi! Dia Saba için resmi açıklama geldi

Oyuncunun eşi, Sivas'ta kesinlikle yaşamak istemiyor.

Beşiktaş ve Başakşehir'in transfer gündemindeydi! Dia Saba için resmi açıklama geldi

Saba, teknik direktör Rıza Çalımbay ile birebir yaptığı görüşmede, "Ailemi çok özledim. Onlarla görüşmeliyim" demiş ve 3-4 günlük izin istemişti.

Beşiktaş ve Başakşehir'in transfer gündemindeydi! Dia Saba için resmi açıklama geldi

"DEVRE ARASINA KADAR KALACAK, SONRA GİDECEK"
Sivasspor Sportif Direktörü Kerem Atılmaz konuyla ilgili olarak Takvim'e açıklama yaptı.

Beşiktaş ve Başakşehir'in transfer gündemindeydi! Dia Saba için resmi açıklama geldi

"Devre arasına kadar bizimle birlikte kalacak.

Beşiktaş ve Başakşehir'in transfer gündemindeydi! Dia Saba için resmi açıklama geldi

Sonrasında ayrılacak.

Beşiktaş ve Başakşehir'in transfer gündemindeydi! Dia Saba için resmi açıklama geldi

25 Kasım - 10 Aralık arasında kampımız var.

Beşiktaş ve Başakşehir'in transfer gündemindeydi! Dia Saba için resmi açıklama geldi

Kendisi bize ayrılmak istediğini söyledi.

Beşiktaş ve Başakşehir'in transfer gündemindeydi! Dia Saba için resmi açıklama geldi

Yurt dışından teklifler var" diye konuştu.

Beşiktaş ve Başakşehir'in transfer gündemindeydi! Dia Saba için resmi açıklama geldi

"YURT DIŞINA TRANSFER OLACAK"
Türkiye'den Başakşehir ve Beşiktaş'ın transfer teklifi yapıp yapmadığı konusunda ise Atılmaz, "Bize, ailesini özlediğini ve hiç bu kadar uzak kalmadığını, bu sebeple de ayrılmak istediğini söyledi.

Beşiktaş ve Başakşehir'in transfer gündemindeydi! Dia Saba için resmi açıklama geldi

Başakşehir ve Beşiktaş'tan bize bir teklif olmadı.

Beşiktaş ve Başakşehir'in transfer gündemindeydi! Dia Saba için resmi açıklama geldi

Oyuncu ailesini özlemiş. Kararına saygı duyuyoruz.

Beşiktaş ve Başakşehir'in transfer gündemindeydi! Dia Saba için resmi açıklama geldi

Bize yurt dışına gideceğini söyledi.

Beşiktaş ve Başakşehir'in transfer gündemindeydi! Dia Saba için resmi açıklama geldi

Biz de oyuncunun yerine başka bir futbolcuyu transfer edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Beşiktaş ve Başakşehir'in transfer gündemindeydi! Dia Saba için resmi açıklama geldi

BU SEZONKİ PERFORMANSI
Dia Saba bu sezon Sivasspor'da 17 maçta 5 gol 5 asistlik performans sergiledi.

Beşiktaş ve Başakşehir'in transfer gündemindeydi! Dia Saba için resmi açıklama geldi

Futbolcu 2021-22 sezonunda Al Nassr'da 29 maçta 13 gol 9 asist üretmişti.

Beşiktaş ve Başakşehir'in transfer gündemindeydi! Dia Saba için resmi açıklama geldi

İsrail doğumlu futbolcu daha önce Guangzhou, Hapoel Be'Er Sheva, Maccabi Netanya, Maccabi Petah gibi takımlarda forma giymişti.

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