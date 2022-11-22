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Beşiktaş'a Japon forvet! Takuma Asano

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Kartalda gündeme gelen son isim Takuma Asano oldu. Siyah beyazlıların bir Japon oyuncuyu takıma kazandırmak için Honda ile yaptığı görüşmelerde Bochum'da oynayan sağ açık Takuma Asano ön plana çıktı.  İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2022 Salı 10:13 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2022 Salı 10:18
Beşiktaş'a Japon forvet! Takuma Asano

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta son olarak gündeme Japon futbolcu Takuma Asano geldi.

Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi'nin 2 Ağustos'ta yapılan sponsorluk anlaşmasında sarf ettiği "İki ülke arasında oluşan bu birlikteliği belki de ilerleyen süreçte takımımıza katılacak Japon bir futbolcu ile ya da Japonya'ya gidecek bir Türk futbolcu taçlandırırız inşallah" sözleri gerçek olmak üzere.

JAPONYA İLE KATAR'DA

Hürriyet'in haberine göre siyah beyazlıların bir Japon oyuncuyu takıma kazandırmak için Honda ile yaptığı görüşmelerde Bochum'da oynayan sağ açık Takuma Asano ön plana çıktı.

Japon otomobil devinin şu an milli takım ile Katar'da bulunan 28 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'a transferi konusunda çalışmalara başladığı öğrenildi.

SAKATLIKTAN ÇIKTI

Bu sezon Bochum ile 7 maça çıkıp 1 asist üreten Asano 6. haftada sakatlanırken ligde 9 maçı kaçırmıştı. 2 ay takımdan uzak kalan Asano iyileşince Japon Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosuna davet edildi.

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