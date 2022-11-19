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Tyler Boyd'un Beşiktaş'a maliyeti ağır oldu!

Başkent ekibinde iyi bir sezon geçiren futbolcunun bonservisi Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes'ten 2.4 milyon euro karşılığında alındı. Beşiktaş, Tyler Boyd'un iki sezonluk alacaklarına karşılık 2.4 milyon euro ödeme yapacak. 35 maçta 4 gol atan futbolcunun bonservisiyle maliyeti 4.8 milyon euro olacak. Boyd, bugünkü kur ile yaklaşık 92 milyon liranın sahibi olacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2022 Cumartesi 10:18
Tyler Boyd'un Beşiktaş'a maliyeti ağır oldu!
Beşiktaş, Ankaragücü'nde parlayan ve daha sonra da transfer edilen ABD'li oyuncu Tyler Boyd ile yollarını ayırdı.

Başkent ekibinde iyi bir sezon geçiren futbolcunun bonservisi Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes'ten 2.4 milyon euro karşılığında alındı. Boyd, ilk sezonunda Beşiktaş'ta beklentilerin altında kaldı ve sadece 1 gol attı. Siyah-Beyazlılar daha sonra futbolcuyu Sivasspor'a kiraladı. 27 yaşındaki futbolcu 2020-21 sezonunu 1 golle bitirdi. 2021-2022 sezonunda Çaykur Rizespor'da kiralık olarak forma giyen Tyler Boyd, bu sezon ise Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de sadece 45 dakika görev aldı. Sonrasında ise bir daha forma yüzü görmedi.

92 MİLYON LİRA

Takvim'in haberine göre Beşiktaş, Tyler Boyd'un iki sezonluk alacaklarına karşılık 2.4 milyon euro ödeme yapacak. 35 maçta 4 gol atan futbolcunun bonservisiyle maliyeti 4.8 milyon euro olacak. Boyd, bugünkü kur ile yaklaşık 92 milyon liranın sahibi olacak.
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