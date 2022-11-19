Calvo sürprizi!

Siyah-beyazlıların savunmasını güçlendirmek için yaptığı girişimlerde listesine yeni bir isim daha eklendi. Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, ocak ayında stoper ve sol bek bölgesine takviye yapmak için yönetime rapor vermişti. Savunma oyunculardan yeterli verimi alamayan Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim Francisco Calvo oldu. Konyaspor'un Kosta Rikalı stoperi Calvo, performansıyla sadece Beşiktaş'ın değil birçok Süper Lig 'in takımının dikkatini çekmeyi başardı. Beşiktaş'ta gündeme gelen 30 yaşındaki Calvo, stoper pozisyonuyla birlikte sol bekte de görev yapabiliyor. Son olarak Konyaspor'un Kayserispor'u 2-1 mağlup ettiği maçta fileleri havalandıran Calvo, kaleye atılan şutların baz alındığı istatistikte stoperler arasında rakip kaleye en fazla şut atan (12) üçüncü oyuncu konumunda. Ligin uzun pasta en iyi oyun kuran stoperlerinin baz alındığı listede F.Bahçe'den Szalai'yi geride bırakan Calvo, 71 başarılı uzun topla zirvede yer aldı.

KATAR'DA FORMA GİYECEK

Tecrübeli savunma oyuncusu Francisco Calvo, sezon başında geldiği Konyaspor'daki başarılı performansı sonrası 2022 Katar Dünya Kupası'nda Kosta Rika formasını terletecek. 2011/12 yılından bu yana profesyonel olarak forma giydiği tüm sezonlarda gol atma başarısı gösteren Francisco Calvo, en golcü sezonunu 2016/17 sezonunda ülkesinin takımı Saprissa'da yaşadı. Kosta Rikalı defans oyuncusu, 28 maçta rakip fileleri 10 kez havalandırarak tarihe geçti

17 MAÇTA 3 GOL ATTI

Yeşil beyazlı takımın sezon başı kadrosuna kattığı savunma oyuncusu, 17 karşılaşmada forma giyerken attığı 3 golle dikkatleri üzerinde topladı. Bu sezon ligde Antalyaspor ve Kayserispor filelerini havalandıran Calvo'nun Ümraniyespor'a attığı gol ise VAR müdahalesiyle iptal edildi. Kosta Rikalı savunmacı, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda oynanan BATE Borisov maçında da gol katkısı yaptı. Mili takım formasıyla 75 maça çıkan ve golcü kimliğini burada da gösterip 8 gol kaydeden Calvo'nun Konyaspor'la sözleşmesi 2024 yılına dek sürüyor.