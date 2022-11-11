İngilizlerden Şenol Güneş'e Dele Alli eleştirisi!

Beşiktaş'ta Valerien Ismael ile alınan kötü sonuçların ardından yola ŞEnol Güneş ile devam ediliyor.
Beşiktaş'ta Valerien Ismael ile alınan kötü sonuçların ardından yola ŞEnol Güneş ile devam ediliyor.
Tecrübeli teknik adam ilk maçına Ümraniyespor karşısında çıkmış ve sahadan 5-2'lik galibiyetle ayrılmıştı.
İkinci maçında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşan Güneş, sahadan 2-1 yenik ayrılan taraf olmuştu.
Geldiği günden bu yana performansıyla tartışılan isim olan Dele Alli, Galatasaray maçında ilk kez yedek kulübesinde oturmuştu.
Tottenham ve İngiliz Milli Takımı'nın eski kaleci Paul Robinson Football Insider'a yaptığı açıklamada Şenol Güneş'i eleştirdi.
Robinson, "Dele Alli için işer iyi gitmiyorken, teknik direktörünün bu açıklamaları ona yardımcı olmaz.
Zor zamanlar geçiriyorsanız, ihtiyacınız olan son şey yöneticinizin çıkıp sizi herkesin önünde eleştirmesidir.
Buna gerek yoktu. Dele'nin teknik direktöründen yardım ve desteğe ihtiyacı var." dedi.