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İngilizlerden Şenol Güneş'e Dele Alli eleştirisi!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e İngiliz medyasından eleştiri geldi. Galatasaray derbisinde ilk kez yedek bırakılan Dele Alli için Güneş'in 'beklentilerin altında' yorumu yapması, Ada basınını kızdırdı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2022 Cuma 18:31
İngilizlerden Şenol Güneş'e Dele Alli eleştirisi!

Robinson, "Dele Alli için işer iyi gitmiyorken, teknik direktörünün bu açıklamaları ona yardımcı olmaz.

İngilizlerden Şenol Güneş'e Dele Alli eleştirisi!

Zor zamanlar geçiriyorsanız, ihtiyacınız olan son şey yöneticinizin çıkıp sizi herkesin önünde eleştirmesidir.

İngilizlerden Şenol Güneş'e Dele Alli eleştirisi!

Buna gerek yoktu. Dele'nin teknik direktöründen yardım ve desteğe ihtiyacı var." dedi.

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