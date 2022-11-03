Galatasaray - Beşiktaş derbisine Stefan Kunz'tan yakın takip! 2 yıldız izlenecek

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftası dev derbiye sahne olacak.
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftası dev derbiye sahne olacak.
Galatasaray ile Beşiktaş, Nef Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Cimbom, seyircisi önünde mutlak 3 puan hedefinde.
Şenol Güneş ile Ümraniyespor'u farklı mağlup ederek moral depolayan Kara-Kartal, zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor.
Her iki takımdaki yerli futbolcuların göstereceği performans merak ediliyor.
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, derbiyi yakından takip edicek.
Alman çalıştırıcının dev derbiyi Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop ile birlikte izleyeceği öğrenildi.
Kuntz'un derbiyi izlemesi bazı futbolcuların milli takımdaki geleceği açısından da büyük önem taşıyor.
Beşiktaş'ta süre almaya başlaması ile birlikte 3 gol atan Cenk Tosun'un yanı sıra siyah-beyazlı takımın orta saha oyuncularından Salih Uçan da Stefan Kuntz'un gözüne girmeye çalışacak.
Bilindiği üzere yeniden milli takım kadrosuna davet almayı hedefleyen Tosun ile Salih Uçan, Lüksemburg ve Faroe Adaları ile oynanan UEFA Uluslar Ligi maçlarının kadrosunda yer almamıştı.
Bu sezon 11 maçta 233 dakika süre alan ve form tutmaya başlayan Cenk Tosun, 3 gol 1 asistlik performans sergiledi.
Tosun en son 2020-21 sezonunda ay-yıldızlı forma ile Uluslar Ligi'nde 2 maçta 1 gol kaydetmişti.
Salih Uçan ise bu sezon 11 Süper Lig maçında görev aldı.
Bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.