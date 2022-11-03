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Galatasaray - Beşiktaş derbisine Stefan Kunz'tan yakın takip! 2 yıldız izlenecek

Son dakika spor haberi: A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbiyi yakından takip edecek. Yerli futbolcuların zorlu karşılaşmada göstereceği performans, milli takımdaki gelecekleri adına önem taşıyor. Derbiyi A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop ile izleyecek olan Kuntz, 2 yıldızı özellikle takip edecek. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2022 Perşembe 12:21
Galatasaray - Beşiktaş derbisine Stefan Kunz'tan yakın takip! 2 yıldız izlenecek

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftası dev derbiye sahne olacak.

Galatasaray - Beşiktaş derbisine Stefan Kunz'tan yakın takip! 2 yıldız izlenecek

Galatasaray ile Beşiktaş, Nef Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.

Galatasaray - Beşiktaş derbisine Stefan Kunz'tan yakın takip! 2 yıldız izlenecek

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Cimbom, seyircisi önünde mutlak 3 puan hedefinde.

Galatasaray - Beşiktaş derbisine Stefan Kunz'tan yakın takip! 2 yıldız izlenecek

Şenol Güneş ile Ümraniyespor'u farklı mağlup ederek moral depolayan Kara-Kartal, zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

Galatasaray - Beşiktaş derbisine Stefan Kunz'tan yakın takip! 2 yıldız izlenecek

Her iki takımdaki yerli futbolcuların göstereceği performans merak ediliyor.

Galatasaray - Beşiktaş derbisine Stefan Kunz'tan yakın takip! 2 yıldız izlenecek

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, derbiyi yakından takip edicek.

Galatasaray - Beşiktaş derbisine Stefan Kunz'tan yakın takip! 2 yıldız izlenecek

Alman çalıştırıcının dev derbiyi Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop ile birlikte izleyeceği öğrenildi.

Galatasaray - Beşiktaş derbisine Stefan Kunz'tan yakın takip! 2 yıldız izlenecek

Kuntz'un derbiyi izlemesi bazı futbolcuların milli takımdaki geleceği açısından da büyük önem taşıyor.

Galatasaray - Beşiktaş derbisine Stefan Kunz'tan yakın takip! 2 yıldız izlenecek

Beşiktaş'ta süre almaya başlaması ile birlikte 3 gol atan Cenk Tosun'un yanı sıra siyah-beyazlı takımın orta saha oyuncularından Salih Uçan da Stefan Kuntz'un gözüne girmeye çalışacak.

Galatasaray - Beşiktaş derbisine Stefan Kunz'tan yakın takip! 2 yıldız izlenecek

Bilindiği üzere yeniden milli takım kadrosuna davet almayı hedefleyen Tosun ile Salih Uçan, Lüksemburg ve Faroe Adaları ile oynanan UEFA Uluslar Ligi maçlarının kadrosunda yer almamıştı.

Galatasaray - Beşiktaş derbisine Stefan Kunz'tan yakın takip! 2 yıldız izlenecek

Bu sezon 11 maçta 233 dakika süre alan ve form tutmaya başlayan Cenk Tosun, 3 gol 1 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray - Beşiktaş derbisine Stefan Kunz'tan yakın takip! 2 yıldız izlenecek

Tosun en son 2020-21 sezonunda ay-yıldızlı forma ile Uluslar Ligi'nde 2 maçta 1 gol kaydetmişti.

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