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Beşiktaş'ta Cenk Tosun kendine geldi

Şenol Güneş’in ilk Beşiktaş dönemindeki vazgeçilmezi Cenk Tosun, 2’nci Güneş dönemine de fırtına gibi girdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2022 Salı 06:50
Beşiktaş'ta Cenk Tosun kendine geldi

Beşiktaş'taki birinci döneminde vazgeçilmezlerinden olan Cenk Tosun'u yine kadroda düşünen Şenol Güneş, ilk maçta Cenk'ten yine yüksek verim aldı. Cenk ile Şenol Güneş'in 'ilk' tesadüfü de dikkat çekti. Şenol Güneş'in Beşiktaş'taki ilk döneminde 16 Ağustos 2015'te Mersin İdman Yurdu ile deplasmanda oynanan ve 5-2 kazanılan ilk maçta da siyah- beyazlı takımın ilk golü Cenk Tosun'dan gelmişti. Tosun Paşa, Kara Kartal'daki ikinci Şenol Güneş döneminde de ilk golü atan isim oldu. Cenk ayrıca Süper Lig'de kullandığı son 10 penaltının tamamını gole çevirdi. Trabzonspor'a da bir gol atan Cenk ligde bu sezonki gol sayısını 3'e çıkardı.

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