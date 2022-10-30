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Şenol Güneş Beşiktaş Ümraniyespor maçı öncesi emri verdi! "Galibiyetle başlamak zorundayız"

Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında Ümraniyespor'u evinde ağırlayacak. Siyah beyazlılar, yeni teknik direktörü Şenol Güneş ile ilk maçına çıkacak. Şenol Güneş, bu maç öncesi öğrencileriyle yaptığı konuşmada galibiyet emri verdi. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2022 Pazar 13:38 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2022 Pazar 14:09
Şenol Güneş Beşiktaş Ümraniyespor maçı öncesi emri verdi! "Galibiyetle başlamak zorundayız"

Beşiktaş'ta Valerien Ismael'in yerine teknik direktörlük görevine getirilen Şenol Güneş sadece iki antrenmanla Ümraniyespor karşısında üç puan mücadelesi verecek.

Şenol Güneş Beşiktaş Ümraniyespor maçı öncesi emri verdi! "Galibiyetle başlamak zorundayız"

Siyah-beyazlı kulüple 1,5 yıllık sözleşme imzalayan Güneş, Vodafone Park'ta 4 sezon sonra taraftarın huzuruna çıkacak.

Şenol Güneş Beşiktaş Ümraniyespor maçı öncesi emri verdi! "Galibiyetle başlamak zorundayız"

Deneyimli teknik adam kritik müsabaka öncesi oyuncularıyla gerçekleştirdiği taktik toplantılarda hem oyun planını detaylarıyla paylaştı ve hem de uyarılarda bulundu.

Şenol Güneş Beşiktaş Ümraniyespor maçı öncesi emri verdi! "Galibiyetle başlamak zorundayız"

Şenol Güneş ilk olarak savunmada bol pasla oyun kuracaklarına vurgu yaptı.

Şenol Güneş Beşiktaş Ümraniyespor maçı öncesi emri verdi! "Galibiyetle başlamak zorundayız"

Defans ve orta saha arasındaki bağlantının güçlü olmasını isteyen Güneş, hücuma çıkarken dengeyi korumak zorunda olduklarının altını çizdi.

Şenol Güneş Beşiktaş Ümraniyespor maçı öncesi emri verdi! "Galibiyetle başlamak zorundayız"

Siyah-beyazlı çalıştırıcı maç boyunca atak sürekliliği sağlayarak oyuna hükmedilmesini de istedi.

Şenol Güneş Beşiktaş Ümraniyespor maçı öncesi emri verdi! "Galibiyetle başlamak zorundayız"

Milliyet'in haberine göre, orta saha ve hücum hattında rakibe sürekli baskı yapılması talimatını veren Şenol Güneş, Ümraniyespor maçını kazanmak zorunda olduklarını dile getirdi.

Şenol Güneş Beşiktaş Ümraniyespor maçı öncesi emri verdi! "Galibiyetle başlamak zorundayız"

Süper Lig'de çıktıkları son 6 maçta yalnızca 1 galibiyet alabildiklerini aktaran Güneş'in, "Ümraniyespor maçıyla birlikte yeni bir dönemin kapısını açacağız.

Şenol Güneş Beşiktaş Ümraniyespor maçı öncesi emri verdi! "Galibiyetle başlamak zorundayız"

Yeni döneme galibiyetle başlamak zorundayız.

Şenol Güneş Beşiktaş Ümraniyespor maçı öncesi emri verdi! "Galibiyetle başlamak zorundayız"

Sizler kaliteli oyuncular olduğunuz için Beşiktaş'ta oynuyorsunuz.

Şenol Güneş Beşiktaş Ümraniyespor maçı öncesi emri verdi! "Galibiyetle başlamak zorundayız"

Savunma ve hücumu birlikte yapacağız.

Şenol Güneş Beşiktaş Ümraniyespor maçı öncesi emri verdi! "Galibiyetle başlamak zorundayız"

Defansta dikkatli, orta sahada çalışkan ve üretken, hücumda da becerili olmalıyız.

Şenol Güneş Beşiktaş Ümraniyespor maçı öncesi emri verdi! "Galibiyetle başlamak zorundayız"

Oyundan keyif almaya bakın ve yeteneklerinizi gösterin" ifadelerini kullandığı belirtildi.

Şenol Güneş Beşiktaş Ümraniyespor maçı öncesi emri verdi! "Galibiyetle başlamak zorundayız"

Beşiktaş, Ümraniyespor maçının ardından gelecek hafta Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

Şenol Güneş Beşiktaş Ümraniyespor maçı öncesi emri verdi! "Galibiyetle başlamak zorundayız"

Mücadele, 5 Kasım Cumartesi günü oynanacak.

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