Şenol Güneş Beşiktaş Ümraniyespor maçı öncesi emri verdi! "Galibiyetle başlamak zorundayız"

Beşiktaş'ta Valerien Ismael'in yerine teknik direktörlük görevine getirilen Şenol Güneş sadece iki antrenmanla Ümraniyespor karşısında üç puan mücadelesi verecek.
Beşiktaş'ta Valerien Ismael'in yerine teknik direktörlük görevine getirilen Şenol Güneş sadece iki antrenmanla Ümraniyespor karşısında üç puan mücadelesi verecek.
Siyah-beyazlı kulüple 1,5 yıllık sözleşme imzalayan Güneş, Vodafone Park'ta 4 sezon sonra taraftarın huzuruna çıkacak.
Deneyimli teknik adam kritik müsabaka öncesi oyuncularıyla gerçekleştirdiği taktik toplantılarda hem oyun planını detaylarıyla paylaştı ve hem de uyarılarda bulundu.
Şenol Güneş ilk olarak savunmada bol pasla oyun kuracaklarına vurgu yaptı.
Defans ve orta saha arasındaki bağlantının güçlü olmasını isteyen Güneş, hücuma çıkarken dengeyi korumak zorunda olduklarının altını çizdi.
Siyah-beyazlı çalıştırıcı maç boyunca atak sürekliliği sağlayarak oyuna hükmedilmesini de istedi.
Milliyet'in haberine göre, orta saha ve hücum hattında rakibe sürekli baskı yapılması talimatını veren Şenol Güneş, Ümraniyespor maçını kazanmak zorunda olduklarını dile getirdi.
Süper Lig'de çıktıkları son 6 maçta yalnızca 1 galibiyet alabildiklerini aktaran Güneş'in, "Ümraniyespor maçıyla birlikte yeni bir dönemin kapısını açacağız.
Yeni döneme galibiyetle başlamak zorundayız.
Sizler kaliteli oyuncular olduğunuz için Beşiktaş'ta oynuyorsunuz.
Savunma ve hücumu birlikte yapacağız.
Defansta dikkatli, orta sahada çalışkan ve üretken, hücumda da becerili olmalıyız.
Oyundan keyif almaya bakın ve yeteneklerinizi gösterin" ifadelerini kullandığı belirtildi.
Beşiktaş, Ümraniyespor maçının ardından gelecek hafta Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.
Mücadele, 5 Kasım Cumartesi günü oynanacak.