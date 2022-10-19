John Carew’e 6 yıl istendi

Eski Beşiktaşlı John Carew'in başı vergi kaçakçılığı nedeniyle dertte. Savcılık, soruşturmanın ardından John Carew'i (43) ciddi vergi yolsuzluğundan suçladı. Carew, 2014-17 yılları arasında ağır derecede ihmalkar vergi kaçakçılığından suçlu olduğunu kabul etti. Ancak 2017-19 arasındaki dönemde bilerek ve isteyerek vergi kaçırdığı iddiasına itiraz etti. Carew, 6 yıl hapis cezası ile karşı karşıya.
Eski Beşiktaşlı John Carew'in başı vergi kaçakçılığı nedeniyle dertte. Savcılık, soruşturmanın ardından John Carew'i (43) ciddi vergi yolsuzluğundan suçladı. Carew, 2014-17 yılları arasında ağır derecede ihmalkar vergi kaçakçılığından suçlu olduğunu kabul etti. Ancak 2017-19 arasındaki dönemde bilerek ve isteyerek vergi kaçırdığı iddiasına itiraz etti. Carew, 6 yıl hapis cezası ile karşı karşıya.