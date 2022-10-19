Haberler Beşiktaş John Carew’e 6 yıl istendi

John Carew’e 6 yıl istendi

Eski Beşiktaşlı John Carew'in başı vergi kaçakçılığı nedeniyle dertte. Savcılık, soruşturmanın ardından John Carew'i (43) ciddi vergi yolsuzluğundan suçladı. Carew, 2014-17 yılları arasında ağır derecede ihmalkar vergi kaçakçılığından suçlu olduğunu kabul etti. Ancak 2017-19 arasındaki dönemde bilerek ve isteyerek vergi kaçırdığı iddiasına itiraz etti. Carew, 6 yıl hapis cezası ile karşı karşıya.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2022 Çarşamba 06:50
John Carew’e 6 yıl istendi
Eski Beşiktaşlı John Carew'in başı vergi kaçakçılığı nedeniyle dertte. Savcılık, soruşturmanın ardından John Carew'i (43) ciddi vergi yolsuzluğundan suçladı. Carew, 2014-17 yılları arasında ağır derecede ihmalkar vergi kaçakçılığından suçlu olduğunu kabul etti. Ancak 2017-19 arasındaki dönemde bilerek ve isteyerek vergi kaçırdığı iddiasına itiraz etti. Carew, 6 yıl hapis cezası ile karşı karşıya.
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