Beşiktaş - Trabzonspor maçı sonrası flaş Dele Alli iddiası! "Kesin sözleşme imzalamış"

"BARDAK DOLUYOR"

"Şampiyonluk adayısın, kadron iyi. İçeride Başakşehir ile oynadın, iyi oynayarak yenildin. Fenerbahçe ile evinde 0-0 berabere kalıyorsun. Diğer rakibin Trabzonspor ile 2-2 berabere kalıyorsun. Bu 3 maçtan 1'inden bir galibiyet çıkarması gerekirdi bu kadronun. Bardak doluyor işte. Sayın Başkan maç öncesi destek açıklamaları yaptı. 'Sayın Valerien ile şampiyonluk kupası kaldıracağım' Bu sene mi olur, dayanabilirse seneye mi olur? Onu bilemem. Bu zamanı belli olmayan bir söz. Belli bir kesim bu hocayla olmuyor, belli bir kesim devam edelim diyor. Öveni de eleştiren var, istemeyeni de eleştiren var"