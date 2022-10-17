Beşiktaş - Trabzonspor maçı sonrası flaş Dele Alli iddiası! "Kesin sözleşme imzalamış"

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor kozlarını paylaştı.
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor kozlarını paylaştı.
İki takım, Vodafone Park'ta oynanan mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.
Beşiktaş'ın golleri Larsen (k.k.) ve Cenk Tosun'dan geldi.
Trabzonspor'un gollerini ise Maxi Gomez ve Trezeguet kaydetti.
İki takım da 10. haftayı puan kaybıyla tamamlarken, Beşiktaş'ın eski futbolcusu Nihat Kahveci mücadeleyi TRT Spor'da değerlendirdi.
Kahveci, Beşiktaş'ın İngiltere Premier Lig ekibi Everton'dan kiraladığı Dele Alli ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya attı.
İşte Nihat Kahveci'nin Beşiktaş - Trabzonspor maçı değerlendirmesi...
"BARDAK DOLUYOR"
"Şampiyonluk adayısın, kadron iyi. İçeride Başakşehir ile oynadın, iyi oynayarak yenildin. Fenerbahçe ile evinde 0-0 berabere kalıyorsun. Diğer rakibin Trabzonspor ile 2-2 berabere kalıyorsun. Bu 3 maçtan 1'inden bir galibiyet çıkarması gerekirdi bu kadronun. Bardak doluyor işte. Sayın Başkan maç öncesi destek açıklamaları yaptı. 'Sayın Valerien ile şampiyonluk kupası kaldıracağım' Bu sene mi olur, dayanabilirse seneye mi olur? Onu bilemem. Bu zamanı belli olmayan bir söz. Belli bir kesim bu hocayla olmuyor, belli bir kesim devam edelim diyor. Öveni de eleştiren var, istemeyeni de eleştiren var"
"OYUNU SEYİRCİ DEĞİŞTİRDİ"
"Alanya, Karagümrük maçlarında da söyledim. İlk yarıda oyun evet. İkinci yarıda oyun gelişmiyor. Bugün seyirci oyuncu değiştirdi işte. Seyirci de son nokta. Bağırdı 'İstifa istifa'. Ben bir şey demem, karar vericiler verir kararı"
"KARİDES, ISTAKOZ, YENGEÇ VAR ÇIKAN YEMEK KAPUSKA"
"Bu kadroda karides var, ıstakoz var, yengeç var. Çıkan yemek kapuska. Burada çok iyi oyuncular var, iyi bir kadro var. Kulübede alternatif de var.
"ALLI KESİN SÖZLEŞME İMZALAMIŞ"
Alli kesin sözleşme imzalamış, sağlam olduğumda oynarım diye. Fenerbahçe derbisinde çok tuttun, kötüydü. Giresun maçında kötüydü, çok tuttun. Alli yine kadroda, en iyi şeyleri yapan Salih ama Salih çıkıyor. Bu kadar kötü oynayan Josef ve Alli varken Salih çıkıyor"
"GEDSON OLSAM ÜZÜLÜRÜM"
"Ben Gedson olsam üzülürüm. Alli'nin performansını izlesem, 'Ben neden oynamıyorum' derim. Cenk 25 saniyelerden geldi, daha erken oyuna girdi. Golünü de attı, moral de olur. Sevgili Valerien Ismael, Cenk forvet oynamıyor sadece, sağ ön, sol ön oynar yani. Weghorst çok iyi sezon başlangıcı yaptı ama hiçbir oyuncu dokunulmaz değil"
"TEKNİK DİREKTÖR HERKESE EŞİT OLMALI"
"Necip hata yaptı, 1 dakika sonra oyundan aldın. Bugün Masuaku'yu alamıyorsun. Doğrusu bu almayacaksın zaten ama adalet diye bir şey var. Teknik direktör herkese eşit olmalı. Oyuncular çok akıllıdır, zekidir. Sahanın içinde kim iyi, kim kötü bilir. Onu neden oynattığını da bilir. Dele Alli'yi izleyen oyuncu, taraftar sahada kalsın demez"
"SERGEN YALÇIN GELİRSE..."
"Beşiktaş taraftarı, bir karar vermiş. 'İstifa' kolay kolay denilmez. Karar uygulanır mı bilmiyorum. Beşiktaş'ın saha içindeki oyun gidişatı iyi değil. Artık skorlar da gelmiyor. Sergen Hoca için taraftar her zaman bağırır. Sergen Hoca kendisi istifa etti diye biliyoruz. Bunu da bilmek lazım.
Sergen Hoca'yı taraftar yollamadı ki. 30 bin kişi 'Sergen Hoca İstifa' diyene kadar kalmalı. Öyle bir kredisi var dedik burada. Sergen Hoca'yı yönetim yollamadı, taraftar göndermedi. Gelirse de herkes 'Hoşgeldin' der"