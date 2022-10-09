BEŞİKTAŞ HABERİ: Nihat Kahveci'den Valerien Ismael'e sert sözler! "Bu hocayla olmaz"

Beşiktaş, Giresunspor deplasmanında 3 puanı alsa da ortaya konan performans camiayı tatmin etmedi.
Beşiktaş, Giresunspor deplasmanında 3 puanı alsa da ortaya konan performans camiayı tatmin etmedi.
Teknik direktör Valerien Ismael, oynattığı futbol ve oyuncu tercihleriyle tepki topladı.
TRT Spor'da müsabakayı yorumlayan Nihat Kahveci, Fransız hocayı eleştirdi.
İşte o sözler...
Beşiktaş taraftarının galibiyete rağmen oyunu beğenmediğini savunan Nihat Kahveci, "Beşiktaş taraftarını tanıyorsam bu oyunu bir kişi bile beğenmiyordur. Başakşehir maçından sonra kaybediyorsan böyle kaybet dedik. Bugünkü galibiyet Beşiktaş'a mağlubiyet yazar" açıklamasını yaptı.
Siyah-beyazlılarda İngiliz orta saha Dele Alli'nin performansını beğenmediğini belirten Nihat Kahveci, "Dele Alli diye bir oyuncu var. Ismael'den başka ondan bir şey bekleyen yok. Kötü oynarsın, kötü vurursun ama kötü koşamazsın.
Dele Alli kötü de koşuyor. İkinci yarı oyununa baktığım zaman Giresunspor kazansa neden kazandı demem" ifadelerini kullandı.
"BU HOCAYLA OLMAZ"
Beşiktaş'ın bu oyun gücüyle şampiyonluk ihtimalinin düşük olduğunu dile getiren Nihat Kahveci, "Gol olsa Valerien Ismael gidecek diye konuşulacaktı. Gol olmasa ne olur, olmuyor. Oyun çok kötü. Bu hocayla olmaz. Oyun gücü kavramı önemli. Bu oyunla şampiyonluk çok zor.
Nerede ilk hafta maçları. Senin altında son model araba var. Skora bakmayın. Beşiktaş 8'de 8 kötü oynayamaz. Önemli olan sezonun son bölümünde buralarda olmak" dedi.
Siyah-beyazlıların genç savunmacısı Tayyip Talha Sanuç'un performansını beğendiğini açıklayan Nihat Kahveci, "Bu şekilde maç kazanırsın. Ama bu oyunla şampiyon olamazsın. Giresunspor kalecisi çok iyi oynuyor. İki maçta sanki yıllardır Beşiktaş'ta oynuyormuş gibi bir oyuncu var, Tayyip Talha... İki maçtır çok iyi bir oyun sergiledi" yorumunda bulundu.
Valerien Ismael'in oyuncu değişikliklerini değerlendiren Nihat Kahveci, "Oynamayan oyuncuları oynatmamasına bir şey demiyoruz. Sezonun geneline baktığımızda ilk yarıda 10 üzerinden 9 puan alan Valerien Ismael ikinci yarı 10 üzerinden 3 puan alıyor. Bu nasıl olur?
Bir takımın ilk yarısı ile ikinci yarısı nasıl siyahla beyaz olabilir?" diye konuştu.
Beşiktaş'ta Wout Weghorst'un istekli olduğunun altını çizen Nihat Kahveci, "Weghorst iyi niyetli, koşuyor, arkadaşlarına yardım ediyor. Bu oyuncuyu sadece uzun toplarda kullanma. Adamın başka stratejisi yok.
Dele Alli hazır değilim diye bağırıyor. Allah herkese Delle Alli sabrı versin. Kalitesini tartışmam ama hazır değilse oynayamaz.
1-1 bitmesiyle 1-0 bitmesi çok bir şey değiştirmez taraftar için. Herkes bunun farkında. Ben sahada olsam ben de derdim ki, 'Zemin, hava şartları kötü falan' ama nerede o ilk haftalardaki Beşiktaş.
Bu maç 'Kartal Giresun'da uçtu' diyemiyorsak olay bitmiştir. Takıma da oyuna da umut vermeyen bir teknik adam var. Valerien Ismael hoca bu kadronun gerisinde. Kadro çok kaliteli" açıklamasını yaptı.