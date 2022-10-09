Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERİ: Nihat Kahveci'den Valerien Ismael'e sert sözler! "Bu hocayla olmaz"

BEŞİKTAŞ HABERİ: Nihat Kahveci'den Valerien Ismael'e sert sözler! "Bu hocayla olmaz"

Son dakika spor haberi: Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Giresunspor ile karşı karşıya geldi. Heyecan dolu müsabaka siyah-beyazlıların 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Kartal'a galibiyeti getiren golü Tayyip Talha Sanuç kaydetti. Oyun gücü olarak beklentilerin altında kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael hedef tahtasına kondu. Ünlü yorumcu Nihat Kahveci, Valerien Ismael'i sert sözlerle eleştirdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2022 Pazar 11:21
BEŞİKTAŞ HABERİ: Nihat Kahveci'den Valerien Ismael'e sert sözler! "Bu hocayla olmaz"

Beşiktaş, Giresunspor deplasmanında 3 puanı alsa da ortaya konan performans camiayı tatmin etmedi.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Nihat Kahveci'den Valerien Ismael'e sert sözler! "Bu hocayla olmaz"

Teknik direktör Valerien Ismael, oynattığı futbol ve oyuncu tercihleriyle tepki topladı.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Nihat Kahveci'den Valerien Ismael'e sert sözler! "Bu hocayla olmaz"

TRT Spor'da müsabakayı yorumlayan Nihat Kahveci, Fransız hocayı eleştirdi.

İşte o sözler...

BEŞİKTAŞ HABERİ: Nihat Kahveci'den Valerien Ismael'e sert sözler! "Bu hocayla olmaz"

Beşiktaş taraftarının galibiyete rağmen oyunu beğenmediğini savunan Nihat Kahveci, "Beşiktaş taraftarını tanıyorsam bu oyunu bir kişi bile beğenmiyordur. Başakşehir maçından sonra kaybediyorsan böyle kaybet dedik. Bugünkü galibiyet Beşiktaş'a mağlubiyet yazar" açıklamasını yaptı.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Nihat Kahveci'den Valerien Ismael'e sert sözler! "Bu hocayla olmaz"

Siyah-beyazlılarda İngiliz orta saha Dele Alli'nin performansını beğenmediğini belirten Nihat Kahveci, "Dele Alli diye bir oyuncu var. Ismael'den başka ondan bir şey bekleyen yok. Kötü oynarsın, kötü vurursun ama kötü koşamazsın.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Nihat Kahveci'den Valerien Ismael'e sert sözler! "Bu hocayla olmaz"

Dele Alli kötü de koşuyor. İkinci yarı oyununa baktığım zaman Giresunspor kazansa neden kazandı demem" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Nihat Kahveci'den Valerien Ismael'e sert sözler! "Bu hocayla olmaz"

"BU HOCAYLA OLMAZ"
Beşiktaş'ın bu oyun gücüyle şampiyonluk ihtimalinin düşük olduğunu dile getiren Nihat Kahveci, "Gol olsa Valerien Ismael gidecek diye konuşulacaktı. Gol olmasa ne olur, olmuyor. Oyun çok kötü. Bu hocayla olmaz. Oyun gücü kavramı önemli. Bu oyunla şampiyonluk çok zor.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Nihat Kahveci'den Valerien Ismael'e sert sözler! "Bu hocayla olmaz"

Nerede ilk hafta maçları. Senin altında son model araba var. Skora bakmayın. Beşiktaş 8'de 8 kötü oynayamaz. Önemli olan sezonun son bölümünde buralarda olmak" dedi.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Nihat Kahveci'den Valerien Ismael'e sert sözler! "Bu hocayla olmaz"

Siyah-beyazlıların genç savunmacısı Tayyip Talha Sanuç'un performansını beğendiğini açıklayan Nihat Kahveci, "Bu şekilde maç kazanırsın. Ama bu oyunla şampiyon olamazsın. Giresunspor kalecisi çok iyi oynuyor. İki maçta sanki yıllardır Beşiktaş'ta oynuyormuş gibi bir oyuncu var, Tayyip Talha... İki maçtır çok iyi bir oyun sergiledi" yorumunda bulundu.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Nihat Kahveci'den Valerien Ismael'e sert sözler! "Bu hocayla olmaz"

Valerien Ismael'in oyuncu değişikliklerini değerlendiren Nihat Kahveci, "Oynamayan oyuncuları oynatmamasına bir şey demiyoruz. Sezonun geneline baktığımızda ilk yarıda 10 üzerinden 9 puan alan Valerien Ismael ikinci yarı 10 üzerinden 3 puan alıyor. Bu nasıl olur?

BEŞİKTAŞ HABERİ: Nihat Kahveci'den Valerien Ismael'e sert sözler! "Bu hocayla olmaz"

Bir takımın ilk yarısı ile ikinci yarısı nasıl siyahla beyaz olabilir?" diye konuştu.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Nihat Kahveci'den Valerien Ismael'e sert sözler! "Bu hocayla olmaz"

Beşiktaş'ta Wout Weghorst'un istekli olduğunun altını çizen Nihat Kahveci, "Weghorst iyi niyetli, koşuyor, arkadaşlarına yardım ediyor. Bu oyuncuyu sadece uzun toplarda kullanma. Adamın başka stratejisi yok.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Nihat Kahveci'den Valerien Ismael'e sert sözler! "Bu hocayla olmaz"

Dele Alli hazır değilim diye bağırıyor. Allah herkese Delle Alli sabrı versin. Kalitesini tartışmam ama hazır değilse oynayamaz.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Nihat Kahveci'den Valerien Ismael'e sert sözler! "Bu hocayla olmaz"

1-1 bitmesiyle 1-0 bitmesi çok bir şey değiştirmez taraftar için. Herkes bunun farkında. Ben sahada olsam ben de derdim ki, 'Zemin, hava şartları kötü falan' ama nerede o ilk haftalardaki Beşiktaş.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Nihat Kahveci'den Valerien Ismael'e sert sözler! "Bu hocayla olmaz"

Bu maç 'Kartal Giresun'da uçtu' diyemiyorsak olay bitmiştir. Takıma da oyuna da umut vermeyen bir teknik adam var. Valerien Ismael hoca bu kadronun gerisinde. Kadro çok kaliteli" açıklamasını yaptı.

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