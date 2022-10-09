BEŞİKTAŞ HABERİ: Nihat Kahveci'den Valerien Ismael'e sert sözler! "Bu hocayla olmaz"

"BU HOCAYLA OLMAZ"

Beşiktaş'ın bu oyun gücüyle şampiyonluk ihtimalinin düşük olduğunu dile getiren Nihat Kahveci, "Gol olsa Valerien Ismael gidecek diye konuşulacaktı. Gol olmasa ne olur, olmuyor. Oyun çok kötü. Bu hocayla olmaz. Oyun gücü kavramı önemli. Bu oyunla şampiyonluk çok zor.