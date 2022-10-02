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Beşiktaş Fenerbahçe derbisi öncesi Valerien Ismael'den Salih Uçan'a özel ders! 'Zayıf karnından vuracak'

Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi nefesler tutuldu. Futbolseverler, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin başlama saatini merakla bekliyor. Bu dev maç öncesi, her iki ekip de sıkı çalıştı. Öte yandan Beşiktaş cephesinde, önemli gelişmeler yaşandı. Valerien Ismael, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi Salih Uçan'a özel telkinlerde bulundu. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2022 Pazar 11:16 Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2022 Pazar 11:28
Beşiktaş Fenerbahçe derbisi öncesi Valerien Ismael'den Salih Uçan'a özel ders! 'Zayıf karnından vuracak'

Beşiktaş kazanırsa Valerien Ismael'in koltuğu sağlamlaşacak.

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi öncesi Valerien Ismael'den Salih Uçan'a özel ders! 'Zayıf karnından vuracak'

Maçın kaybedilmesi durumunda siyah beyazlıların galibiyet hasreti üç haftaya çıkacak.

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi öncesi Valerien Ismael'den Salih Uçan'a özel ders! 'Zayıf karnından vuracak'

Bununla beraber, Fransız teknik adamın geleceği ciddi biçimde tartışmaya açılacak.

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi öncesi Valerien Ismael'den Salih Uçan'a özel ders! 'Zayıf karnından vuracak'

Valerien Ismael hem kendisi hem takımı için çok kritik olan bu maç için hafta boyunca tesislerden çıkmadı.

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi öncesi Valerien Ismael'den Salih Uçan'a özel ders! 'Zayıf karnından vuracak'

Fransız hoca derbide zaferi getirecek formülü bulmak için gece gündüz çalıştı.

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi öncesi Valerien Ismael'den Salih Uçan'a özel ders! 'Zayıf karnından vuracak'

SALİH UÇAN'A DERBİ GÖREVİ
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Salih Uçan dev maçta Fransız teknik adamın kilit oyuncusu olacak.

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi öncesi Valerien Ismael'den Salih Uçan'a özel ders! 'Zayıf karnından vuracak'

Ismael hazırladığı taktik planı detaylarıyla tecrübeli yıldıza anlattı.

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi öncesi Valerien Ismael'den Salih Uçan'a özel ders! 'Zayıf karnından vuracak'

Fenerbahçe'nin Avrupa'da Rennes ile oynadığı mücadele hücum planları için önemli bir referans oluşturdu.

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi öncesi Valerien Ismael'den Salih Uçan'a özel ders! 'Zayıf karnından vuracak'

O maçta Fenerbahçe, savunmanın arkasına atılan toplarla iki benzer gol yemişti.

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi öncesi Valerien Ismael'den Salih Uçan'a özel ders! 'Zayıf karnından vuracak'

Bilindiği gibi Jorge Jesus, ofansif bir oyun planı tercih ediyor.

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi öncesi Valerien Ismael'den Salih Uçan'a özel ders! 'Zayıf karnından vuracak'

Portekizli çalıştırıcı, savunmayı ileride tutup sıkı bir şekilde ofsayt taktiği uyguluyor.

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi öncesi Valerien Ismael'den Salih Uçan'a özel ders! 'Zayıf karnından vuracak'

Ismael de bu durumu avantaja çevirip rakibi zayıf karnından sonuca gitmeyi planlıyor.

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