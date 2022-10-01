Mehmet Özdilek Beşiktaş Fenerbahçe derbisi öncesi favorisini açıkladı!

Beşiktaş'ın efsane oyuncularından biri olan ve günümüzde futbola teknik direktör olarak hizmet eden Mehmet Özdilek, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisiyle ilgili açıklamalar yaptı. Özdilek, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Beşiktaş'ın efsane oyuncularından biri olan ve günümüzde futbola teknik direktör olarak hizmet eden Mehmet Özdilek, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisiyle ilgili açıklamalar yaptı. Özdilek, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
"Bol gollü bir derbi bekliyorum. İki tarafın da birbirine gol atma potansiyeli var.
Milli takım sonrası oyuncuların dönüşlerini kestirmek zor. Bazı takımlar için avantaj, bazı takımlar için dezavantaj oluyor.
Ritim yakalayan takımlarda bozulmalar olabiliyor. Skor olarak beklentilerin altında kalan takımlara iyi geliyor.
Derbi maçı olacak neticede. Bireysel performanslar belirleyici olacak gibi görünüyor. Büyük maçları, büyük oyuncular kazanır.
Vodafone Park'ta oynanan maç hangi maç olursa olsun, Beşiktaş favoridir. Keşke Fenerbahçe taraftarları olsa.
Geçmiş dönemde yarı yarıya oynuyorduk ve güzel oluyordu. Son yıllarda yasaklamaya gidildi. Tabi bunun kararını yetkililer veriyor.
Hangisi kaybederse kaybetsin şampiyonluk hedefinden uzaklaşmaz. Beşiktaş penceresinden bakınca, kaybedilirse psikolojik bir travma olabilir. Bu maçlar camialar için de çok değerlidir.
Alınacak bir galibiyet, moral motivasyon açısından önemlidir. 3 puanın ötesindedir. Eleştiri kazansanız bile olur. 7 haftalık süreçte Beşiktaş'a çok ciddi eleştiriler oldu.
Son 2 haftadaki 5 puan kaybı buna neden oldu. Lig uzun bir maraton, bu tür maçlarda teknik adamlar ve camialar kazanma odaklı olur. İki teknik adam da bunu düşünecek. Bu tür maçlarda kazanmak kadar kaybetmemek de önemli.
Takımda ne kadar fazla gol atan oyuncun varsa önemli. Beşiktaş'ın hücum hattı etkili diyoruz. Rachid Ghezzal haftalardır oynamıyor. Oynaması zor. Redmond ameliyat oldu. Özel bir bandaj ile oynasa bile ikili mücadelelerde sorun yaşar.
Özellikle ikili mücadelelerde sıkıntı yaşar bence. N'Koudou sakat, yok. Weghorst, Muleka ve Cenk Tosun var. Belki Valerien Ismael sistem değişikliği yapar ve 4-4-2 oynatır.
Teknik direktörün takdiri. Kanat oyuncuları yok. N'Koudou mesela sezona sağlıklı başlamıştı. Sakatlıklar futbolda bazen oluyor. Bu maç tam N'Koudou'nun maçı olabilirdi! Çünkü Fenerbahçe'nin arkada boşluk bıraktığı anlar olacaktır. N'Koudou bu konuda etkili olabilirdi.
Her zaman fotoğrafın bütününe bakmak gerek. Milli takım arasında oyuncular gitti, nasıl döndüler? Fenerbahçe sezon başı itibarıyla kaleci İrfan hariç herkesi kullandı ve verim aldı. Jesus, çeşitliliği sağladı. Geçiş süreci iyi geçti.
Ama bu maçın atmosferi farklı olacak. Oyuncuların da ne kadar sorumluluk alabileceği önemli. Zor bir maç olacak. İki teknik adamın kurgusu puan ya da puanlar almak üzerine olacaktır. Beşiktaş galibiyet odaklı bir maç oynamak isteyecek. Performansı sahada ne kadar etkili olacak? Hep birlikte bunu göreceğiz. Gönlümüz tabii ki Beşiktaş'tan yana."