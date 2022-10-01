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Mehmet Özdilek Beşiktaş Fenerbahçe derbisi öncesi favorisini açıkladı!

Beşiktaş'ın efsane oyuncularından biri olan ve günümüzde futbola teknik direktör olarak hizmet eden Mehmet Özdilek, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisiyle ilgili açıklamalar yaptı. Özdilek, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2022 Cumartesi 09:53
Mehmet Özdilek Beşiktaş Fenerbahçe derbisi öncesi favorisini açıkladı!

Beşiktaş'ın efsane oyuncularından biri olan ve günümüzde futbola teknik direktör olarak hizmet eden Mehmet Özdilek, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisiyle ilgili açıklamalar yaptı. Özdilek, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Mehmet Özdilek Beşiktaş Fenerbahçe derbisi öncesi favorisini açıkladı!

"Bol gollü bir derbi bekliyorum. İki tarafın da birbirine gol atma potansiyeli var.

Mehmet Özdilek Beşiktaş Fenerbahçe derbisi öncesi favorisini açıkladı!

Milli takım sonrası oyuncuların dönüşlerini kestirmek zor. Bazı takımlar için avantaj, bazı takımlar için dezavantaj oluyor.

Mehmet Özdilek Beşiktaş Fenerbahçe derbisi öncesi favorisini açıkladı!

Ritim yakalayan takımlarda bozulmalar olabiliyor. Skor olarak beklentilerin altında kalan takımlara iyi geliyor.

Mehmet Özdilek Beşiktaş Fenerbahçe derbisi öncesi favorisini açıkladı!

Derbi maçı olacak neticede. Bireysel performanslar belirleyici olacak gibi görünüyor. Büyük maçları, büyük oyuncular kazanır.

Mehmet Özdilek Beşiktaş Fenerbahçe derbisi öncesi favorisini açıkladı!

Vodafone Park'ta oynanan maç hangi maç olursa olsun, Beşiktaş favoridir. Keşke Fenerbahçe taraftarları olsa.

Mehmet Özdilek Beşiktaş Fenerbahçe derbisi öncesi favorisini açıkladı!

Geçmiş dönemde yarı yarıya oynuyorduk ve güzel oluyordu. Son yıllarda yasaklamaya gidildi. Tabi bunun kararını yetkililer veriyor.

Mehmet Özdilek Beşiktaş Fenerbahçe derbisi öncesi favorisini açıkladı!

Hangisi kaybederse kaybetsin şampiyonluk hedefinden uzaklaşmaz. Beşiktaş penceresinden bakınca, kaybedilirse psikolojik bir travma olabilir. Bu maçlar camialar için de çok değerlidir.

Mehmet Özdilek Beşiktaş Fenerbahçe derbisi öncesi favorisini açıkladı!

Alınacak bir galibiyet, moral motivasyon açısından önemlidir. 3 puanın ötesindedir. Eleştiri kazansanız bile olur. 7 haftalık süreçte Beşiktaş'a çok ciddi eleştiriler oldu.

Mehmet Özdilek Beşiktaş Fenerbahçe derbisi öncesi favorisini açıkladı!

Son 2 haftadaki 5 puan kaybı buna neden oldu. Lig uzun bir maraton, bu tür maçlarda teknik adamlar ve camialar kazanma odaklı olur. İki teknik adam da bunu düşünecek. Bu tür maçlarda kazanmak kadar kaybetmemek de önemli.

Mehmet Özdilek Beşiktaş Fenerbahçe derbisi öncesi favorisini açıkladı!

Takımda ne kadar fazla gol atan oyuncun varsa önemli. Beşiktaş'ın hücum hattı etkili diyoruz. Rachid Ghezzal haftalardır oynamıyor. Oynaması zor. Redmond ameliyat oldu. Özel bir bandaj ile oynasa bile ikili mücadelelerde sorun yaşar.

Mehmet Özdilek Beşiktaş Fenerbahçe derbisi öncesi favorisini açıkladı!

Özellikle ikili mücadelelerde sıkıntı yaşar bence. N'Koudou sakat, yok. Weghorst, Muleka ve Cenk Tosun var. Belki Valerien Ismael sistem değişikliği yapar ve 4-4-2 oynatır.

Mehmet Özdilek Beşiktaş Fenerbahçe derbisi öncesi favorisini açıkladı!

Teknik direktörün takdiri. Kanat oyuncuları yok. N'Koudou mesela sezona sağlıklı başlamıştı. Sakatlıklar futbolda bazen oluyor. Bu maç tam N'Koudou'nun maçı olabilirdi! Çünkü Fenerbahçe'nin arkada boşluk bıraktığı anlar olacaktır. N'Koudou bu konuda etkili olabilirdi.

Mehmet Özdilek Beşiktaş Fenerbahçe derbisi öncesi favorisini açıkladı!

Her zaman fotoğrafın bütününe bakmak gerek. Milli takım arasında oyuncular gitti, nasıl döndüler? Fenerbahçe sezon başı itibarıyla kaleci İrfan hariç herkesi kullandı ve verim aldı. Jesus, çeşitliliği sağladı. Geçiş süreci iyi geçti.

Mehmet Özdilek Beşiktaş Fenerbahçe derbisi öncesi favorisini açıkladı!

Ama bu maçın atmosferi farklı olacak. Oyuncuların da ne kadar sorumluluk alabileceği önemli. Zor bir maç olacak. İki teknik adamın kurgusu puan ya da puanlar almak üzerine olacaktır. Beşiktaş galibiyet odaklı bir maç oynamak isteyecek. Performansı sahada ne kadar etkili olacak? Hep birlikte bunu göreceğiz. Gönlümüz tabii ki Beşiktaş'tan yana."

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