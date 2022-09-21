Haberler Beşiktaş Başkandan kaptanlara

Başkandan kaptanlara

Beşiktaş Başkanı Çebi’nin takım kaptanlarıyla bir araya gelerek “Milli arada tüm sorunların ortadan kalkmasını istiyorum” dediği öğrenildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2022 Çarşamba 06:50
Başkandan kaptanlara

Beşiktaş'ta tüm gözler F.Bahçe derbisine çevrilirken, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin takım kaptanlarıyla bir görüşme yaptığı ifade edildi. Ceyhun Kazancı ve Valerien İsmael'den önce saha içi kaptanlarıyla görüşen Ahmet Nur Çebi'nin, "Son iki maçta beklenmedik kayıplar yaşadık. Size göre sorun nedir, nerede yanlış yapıyoruz. Bu soruların cevabını, Milli maçlar için verilen bu arada çözüme kavuşturmanızı" dediği öğrenildi.


ÖZLENEN KARTAL SAHADA
Başkan Çebi'nin bu tatlı-sert ifadelerinin ardından oyucuların da, "Futbolda puan kayıpları elbette olacak. Ama son iki maçta iyi motive olamadığımızı ve beklenen performansı sergileyemediğimizi biliyoruz. F.Bahçe maçıyla birlikte sorunların ortadan kalkacağına emin olabilirsiniz. Derbi maçında özlenen Beşiktaş sahada olacak. Bu konuda sizlere söz veriyoruz" yanıtını verdikleri belirtildi.


SALİH UÇAN'A TÜM TAKIM SAHİP ÇIKTI
Beşiktaş'ın tecrübeli ismi Salih Uçan'ın, Milli Takımda tercih edilmemesi tepki toplarken, yıldız oyuncuya takım arkadaşları ve teknik heyetten tam destek geldi. Beşiktaşlı oyuncular, milli takım beklentisi olan Salih'e moral vererek kısa süre ay-yıldızlı formayı giyeceğini ifade etti. Bu sezon aldığı sorumluluk ile saha içi ve saha dışında adeta bir kaptan gibi davranan Salih de, Milli arada ekstra çalışmalarına devam ediyor.


ÇEBİ'DEN TÜRKMEN'E ZİYARET
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'i makamında ziyaret etti. Siyah-beyazlı kulübün Başkanı Çebi, ziyaretin sonunda Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'e Beşiktaş forması hediye etti.

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