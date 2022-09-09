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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Tahkim Kurulu'nda Josef de Souza kararı

Son dakika haberleri... Beşiktaş'ın MKE Ankaragücü maçı sonrası Josef de Souza'nın yediği kırmızı kart cezasına yaptığı itiraz Tahkim Kurulu tarafından reddedildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2022 Cuma 19:56 Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2022 Cuma 20:07
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Tahkim Kurulu'nda Josef de Souza kararı

Beşiktaş'ın MKE Ankaragücü maçı sonrası Josef de Souza'nın yediği kırmızı kart cezası ile ilgili yaptığı itiraz için Tahkim Kurulu tarafından karar verildi. Tahkim Kurulu yaptığı açıklamayla itirazın reddedildiğini duyurdu.

İşte o açıklama:

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, futbolcusu Josef de Souza Dias ile ilgili Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 08.09.2022 tarih ve E.2022-2023/54 - K.2022-2023/75 sayılı kararına itirazı incelendi. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin futbolcusu Josef de Souza Dias'ın kırmızı kart görmüş olması nedeniyle FDT'nin 94/4. hükmü bağlamındaki otomatik cezası dışında ayrıca ceza tayinine yer olmadığına karar verilmesinde yapılan müzakere neticesinde;

- Esas hakkında karar verildiğinden uygulamanın durdurulması talebinin reddine,

- PFDK kararının sonuç bölümünde usul ve mevzuata aykırı herhangi bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

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