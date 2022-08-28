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BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kara Kartal'da Francisco Montero ve Tyler Boyd ile yollar ayrılıyor!

Son dakika haberleri... Beşiktaş'ta transfer harekatı devam ediyor. Siyah-beyazlılar, yabancı futbolcularda iki ismin üzerini çizdi. Kara Kartal, Francisco Montero ve Tyler Boyd ile yolları ayırma kararı aldı. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2022 Pazar 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kara Kartal'da Francisco Montero ve Tyler Boyd ile yollar ayrılıyor!

Beşiktaş'ta transfer çalışmalarında artık takviye planlanan son iki mevki kaldı. Siyah-beyazlılar, kanat ve sağ stoper girişimlerini sürdürürken bir yandan da kadroda yabancı oyuncular için kontenjan açma peşine düştü.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kara Kartal'da Francisco Montero ve Tyler Boyd ile yollar ayrılıyor!

Son olarak Dele Alli'yi kadrosuna dahil eden Beşiktaş'ta, 14 kişilik yabancı kontenjanı dolmuş durumda. İki takviye daha yapacak olan Kara Kartal'da transferlerin gerçekleşmesi için öncelikle gidenlerin olması gerekiyor. Sabah'ın haberine göre burada da iki aday belirlendi: Francisco Montero ve Tyler Boyd.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kara Kartal'da Francisco Montero ve Tyler Boyd ile yollar ayrılıyor!

MONTERO'NUN TALİBİ ÇOK

Montero'yu kiralık olarak göndermeye hazırlanan siyahbeyazlılar, oyuncuya ve menajerine görüşmeler yapması için izin verdi. İspanyol stopere çok sayıda teklif geldiği ve bunlar arasında bir değerlendirme yaparak seçimini gerçekleştireceği belirtildi. Son olarak Yunan ekibi AEK kendisiyle ilgilense de hem Beşiktaş hem Montero anlaşma sağlayamamıştı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kara Kartal'da Francisco Montero ve Tyler Boyd ile yollar ayrılıyor!

BOYD'DAN SIVASSPOR'A RET

Boyd'a Sivasspor'un teklifi olsa da ABD'li futbolcu teklifi reddetti. Son oynanan Karagümrük maçının kadrosuna alınmayan 27 yaşındaki futbolcunun İstanbul'da kalmak istediği belirtilirken, Beşiktaş yönetimi oyuncu cephesine resti çekmiş durumda.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kara Kartal'da Francisco Montero ve Tyler Boyd ile yollar ayrılıyor!

Siyah-beyazlı idareciler, Boyd'un menajerine, "Ya teklifleri değerlendirip ayrılırsınız ya da lisansını çıkarmayız" mesajını gönderdi. Kontratının son yılına giren sol kanadın takımda kalma ümidi de bu mesajla bitti.

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