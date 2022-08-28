BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kara Kartal'da Francisco Montero ve Tyler Boyd ile yollar ayrılıyor!

Son olarak Dele Alli'yi kadrosuna dahil eden Beşiktaş'ta, 14 kişilik yabancı kontenjanı dolmuş durumda. İki takviye daha yapacak olan Kara Kartal'da transferlerin gerçekleşmesi için öncelikle gidenlerin olması gerekiyor. Sabah'ın haberine göre burada da iki aday belirlendi: Francisco Montero ve Tyler Boyd.