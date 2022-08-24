BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Dele Alli'de geri sayıma geçildi! Tek pürüz...

Süper Lig'e 3 maçta 7 puan alarak iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da olanca hızıyla devam ediyor.
Siyah beyazlılarda orta saha arayışları devam ediyor.
Kartal'da gündem ise 10 numara transferi.
Süper Lig'e 3 maçta 7 puan alarak iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da olanca hızıyla devam ediyor.
Siyah beyazlılarda orta saha arayışları devam ediyor.
Kartal'da gündem ise 10 numara transferi.
Yönetim, İngiltere Premier Lig takımlarından Everton'da forma giyen Dele Alli'yi kadrosuna katmak istiyordu.
Beşiktaş'ın, transferine çok yakın olduğu Dele Alli'de ufak pürüzler yaşanması transferin gecikmesine sebep olmuştu.
Dele Alli transferiyle ilgili bir gerçek daha ortaya çıktı.
İngiliz yıldız Dele Alli için gün sayan siyah beyazlıların önündeki tek pürüzün satın alma opsiyonu olduğu belirtildi.
Everton ile de büyük ölçüde anlaşma sağlandı.
Fakat Everton, futbolcunun bonservis bedelinin, Ocak 2023'te satın alınması durumunda 6 milyon euro, Haziran 2023'e ertelenmesi halinde 8 milyon euro olarak belirlenmesini istiyor.
Beşiktaş ise her iki durumda 6 milyon euro olmasını talep ediyor.
DELE ALLI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Milton Keynes'da doğup büyüyen Nijerya asıllı İngiliz futbolcu Dele Alli (tam adıyla Bamidele Jermaine Alli), 11 Nisan 1996'da doğdu. 26 yaşındaki futbolcu Buckinghamshire'da Yoruba Nijeryalı bir baba ve İngiliz bir anneden dünyaya geldi. Babası Kenny'nin, Dele'nin doğumundan bir hafta sonra Amerika'ya taşındığı biliniyor. Dele eğitim hayatını Stantonbury Kampüsü ve Wolverton'daki Radcliffe Okulu'nda geçirdi.
Dele başlarda alkol sorunu olan annesi ile yaşamaktaydı. 13 yaşında MK Dons'lu bir başka genç futbolcunun ailesinin yanına taşındı. 2016 yazında Alli ailesiyle herhangi bir bağ hissetmediği için formasında Alli ismini kullanmaktan vazgeçti.
Dele Alli, çocukluğunda Steven Gerrard, Jason Puncheon ve Yaya Touré'yi kendisine idol olarak görmüş ve Liverpool hayranı olarak büyümüştür.