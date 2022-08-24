Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Dele Alli'de geri sayıma geçildi! Tek pürüz...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Dele Alli'de geri sayıma geçildi! Tek pürüz...

Ligde oynadığı ilk üç maçta mağlubiyet yüzü görmeyen ve 7 puanla zirvenin ortağı olan Beşiktaş, transferde de bombayı patlatmak istiyor. Everton'da forma giyen dünyaca ünlü İngiliz futbolcu Dele Alli'yi gündemine alan siyah-beyazlılar, transferde mutlu sona çok yaklaştı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 06:50
BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal Dele Alli'de gün sayıyor! Transferdeki tek pürüz...

Süper Lig'e 3 maçta 7 puan alarak iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da olanca hızıyla devam ediyor.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal Dele Alli'de gün sayıyor! Transferdeki tek pürüz...

Siyah beyazlılarda orta saha arayışları devam ediyor.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal Dele Alli'de gün sayıyor! Transferdeki tek pürüz...

Kartal'da gündem ise 10 numara transferi.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal Dele Alli'de gün sayıyor! Transferdeki tek pürüz...

İngiliz yıldız Dele Alli için gün sayan siyah beyazlıların önündeki tek pürüzün satın alma opsiyonu olduğu belirtildi.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal Dele Alli'de gün sayıyor! Transferdeki tek pürüz...

Beşiktaş, İngiliz 10 numara ile anlaşmaya vardı.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal Dele Alli'de gün sayıyor! Transferdeki tek pürüz...

Everton ile de büyük ölçüde anlaşma sağlandı.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal Dele Alli'de gün sayıyor! Transferdeki tek pürüz...

Fakat Everton, futbolcunun bonservis bedelinin, Ocak 2023'te satın alınması durumunda 6 milyon euro, Haziran 2023'e ertelenmesi halinde 8 milyon euro olarak belirlenmesini istiyor.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal Dele Alli'de gün sayıyor! Transferdeki tek pürüz...

Beşiktaş ise her iki durumda 6 milyon euro olmasını talep ediyor.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal Dele Alli'de gün sayıyor! Transferdeki tek pürüz...

DELE ALLI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Milton Keynes'da doğup büyüyen Nijerya asıllı İngiliz futbolcu Dele Alli (tam adıyla Bamidele Jermaine Alli), 11 Nisan 1996'da doğdu. 26 yaşındaki futbolcu Buckinghamshire'da Yoruba Nijeryalı bir baba ve İngiliz bir anneden dünyaya geldi. Babası Kenny'nin, Dele'nin doğumundan bir hafta sonra Amerika'ya taşındığı biliniyor. Dele eğitim hayatını Stantonbury Kampüsü ve Wolverton'daki Radcliffe Okulu'nda geçirdi.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal Dele Alli'de gün sayıyor! Transferdeki tek pürüz...

Dele başlarda alkol sorunu olan annesi ile yaşamaktaydı. 13 yaşında MK Dons'lu bir başka genç futbolcunun ailesinin yanına taşındı. 2016 yazında Alli ailesiyle herhangi bir bağ hissetmediği için formasında Alli ismini kullanmaktan vazgeçti.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal Dele Alli'de gün sayıyor! Transferdeki tek pürüz...

Dele Alli, çocukluğunda Steven Gerrard, Jason Puncheon ve Yaya Touré'yi kendisine idol olarak görmüş ve Liverpool hayranı olarak büyümüştür.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal Dele Alli'de gün sayıyor! Transferdeki tek pürüz...

Dele Alli'nin Everton'daki sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

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