Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan orta sahaya gençlik aşısı! Fisayo Dele-Bashiru...

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan orta sahaya gençlik aşısı! Fisayo Dele-Bashiru...

Son dakika haberleri... Beşiktaş'ta transfer harekatı sürdürülüyor. Orta sahaya takviye yapacak olan siyah-beyazlılarda flaş bir gelişme yaşandı. Kara Kartal'ın Sheffield Wednesday forması giyen Fisayo Dele-Bashiru ile ilgilendiği belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2022 Salı 13:02
TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan orta sahaya gençlik aşısı! Fisayo Dele-Bashiru...

Josef de Souza'nın sakatlığının ardından o bölge için arayışlar hızlandırılmıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan orta sahaya gençlik aşısı! Fisayo Dele-Bashiru...

Bu bağlamda arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılarda flaş bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan orta sahaya gençlik aşısı! Fisayo Dele-Bashiru...

The Star adlı sitede yer alan habere göre Beşiktaş'ın, Sheffield Wednesday forması giyen Fisayo Dele-Bashiru ile ilgilendiği belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan orta sahaya gençlik aşısı! Fisayo Dele-Bashiru...

Ayrıca haberde yer alan bir diğer bilgide ise; Antalyaspor'unda oyuncu ile ilgilendiği ve 21 yaşındaki futbolcuyu gelecek planlarına aldığı iddia edildi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan orta sahaya gençlik aşısı! Fisayo Dele-Bashiru...

Merkez orta sahada görev alan futbolcu kulübüyle 48 maçta görev almış ve 3 gol 1 asistlik katkı sağlmıştır.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan orta sahaya gençlik aşısı! Fisayo Dele-Bashiru...

Oyuncunun İngiliz ekibiyle 30 Haziran 2023 tarihine kadar sözleşmesi bulunmaktadır.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan orta sahaya gençlik aşısı! Fisayo Dele-Bashiru...

FISAYO DELE-BASHIRU KİMDİR?

Fisayo Dele-Bashiru, 6 Şubat 2001 tarihinde dünyaya gelmiştir.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan orta sahaya gençlik aşısı! Fisayo Dele-Bashiru...

21 yaşındaki futbolcu, Almanya'nın Hamburg kentinde doğmuştur.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan orta sahaya gençlik aşısı! Fisayo Dele-Bashiru...

Orta sahada görev alan futbolcu, kariyerine Manchester City Altyapısı'nda başlamıştır.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan orta sahaya gençlik aşısı! Fisayo Dele-Bashiru...

Premier Lig ekibinde U18 ve U23 kategorilerinde forma giymiştir.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan orta sahaya gençlik aşısı! Fisayo Dele-Bashiru...

Fisayo, Championship'de Watford forması giyen Tom Dele-Bashiru'nun kardeşidir.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan orta sahaya gençlik aşısı! Fisayo Dele-Bashiru...

Fisayo Dele-Bashiru'nun 300 bin Euro güncel piyasa değeri bulunmaktadır.

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