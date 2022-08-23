TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan orta sahaya gençlik aşısı! Fisayo Dele-Bashiru...

Beşiktaş'ta kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Beşiktaş'ta kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Valerien Ismael yönetiminde Süper Lig'de oynadığı 3 maçta 7 puan toplayan siyah-beyazlılarda transfer dönemi hareketli geçiyor.
Kadrosunu Gedson Fernandes, Jackson Muleka, Emrecan Uzunhan, Romain Saiss, Cenk Tosun, Wout Weghorst ve Arthur Masuaku gibi isimlerle güçlendiren Kara Kartal'da orta saha rotasyonu genişletilmek isteniyor.
Josef de Souza'nın sakatlığının ardından o bölge için arayışlar hızlandırılmıştı.
Bu bağlamda arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılarda flaş bir gelişme yaşandı.
The Star adlı sitede yer alan habere göre Beşiktaş'ın, Sheffield Wednesday forması giyen Fisayo Dele-Bashiru ile ilgilendiği belirtildi.
Ayrıca haberde yer alan bir diğer bilgide ise; Antalyaspor'unda oyuncu ile ilgilendiği ve 21 yaşındaki futbolcuyu gelecek planlarına aldığı iddia edildi.
Merkez orta sahada görev alan futbolcu kulübüyle 48 maçta görev almış ve 3 gol 1 asistlik katkı sağlmıştır.
Oyuncunun İngiliz ekibiyle 30 Haziran 2023 tarihine kadar sözleşmesi bulunmaktadır.
FISAYO DELE-BASHIRU KİMDİR?
Fisayo Dele-Bashiru, 6 Şubat 2001 tarihinde dünyaya gelmiştir.
Orta sahada görev alan futbolcu, kariyerine Manchester City Altyapısı'nda başlamıştır.
Premier Lig ekibinde U18 ve U23 kategorilerinde forma giymiştir.
Fisayo, Championship'de Watford forması giyen Tom Dele-Bashiru'nun kardeşidir.
Fisayo Dele-Bashiru'nun 300 bin Euro güncel piyasa değeri bulunmaktadır.