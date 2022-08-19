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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Amad Diallo'da rakip çıktı!

Son dakika transfer haberleri... Beşiktaş'ta transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Sağ kanat için Amad Diallo ile ilgilenen siyah-beyazlılarda flaş bir gelişme yaşandı. Oyuncu için Avrupa'dan birçok kulübün devreye girdiği belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2022 Cuma 06:50
TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Amad Diallo'da rakip çıktı!

Süper Lig'in ilk 2 haftasında 4 puan toplayan Beşiktaş, bu maçlarda toplam 4 gol buldu.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Amad Diallo'da rakip çıktı!

Hücum hattına takviye yapmak isteyen siyah-beyazlı ekip, rotasını İngiltere'ye çevirdi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Amad Diallo'da rakip çıktı!

Bir dönem değeri 100 milyon euroyu bulan Everton'ın yıldız ismi Dele Alli'yi bitirmek üzere olan Kartal, oyuncuyu İstanbul'a getirmeye çalışıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Amad Diallo'da rakip çıktı!

İngiliz basınının haberine göre Manchester United, 20 yaşındaki Fildişi Sahilli sağ kanadı göndermeyi düşünüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Amad Diallo'da rakip çıktı!

Oyuncu için Beşiktaş'ın dışında Sunderland, Blackpool, Anderlecht ve Sampdoria'nın da girişimde
bulunduğu ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Amad Diallo'da rakip çıktı!

Manchester United'ın Diallo'yu seçeceği takım konusunda serbest bıraktığını belirtilirken; genç Fildişili oyuncunun hangi takımla anlaşırsa kulübünün kiralanmasına izin vereceği bildirildi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Amad Diallo'da rakip çıktı!

20 yaşındaki genç futbolcu, futbol kariyerine Atalanta altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Amad Diallo'da rakip çıktı!

1.73 boyundaki Fildişi Sahilli yıldız, Atalanta'da as takıma yükselmesinin ardından 2021 yılında 21.3 milyon Euro bedelle İngilz devine transfer oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Amad Diallo'da rakip çıktı!

Manchester United'dan geçen sezonun devre arasında Rangers'a kiralık olarak giden Diallo, 16 maça çıktı.

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