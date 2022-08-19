TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Amad Diallo'da rakip çıktı!

Süper Lig'in ilk 2 haftasında 4 puan toplayan Beşiktaş, bu maçlarda toplam 4 gol buldu.
Hücum hattına takviye yapmak isteyen siyah-beyazlı ekip, rotasını İngiltere'ye çevirdi.
Alli ile yetinmeyen Beşiktaş, Manchester United'ın genç isimlerinden Amad Diallo'yu da gündemine aldı.
Ancak Kartal, Diallo transferinde zorlanabilir.
Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimlerden biri olan Amad Diallo için 4 kulüp daha devreye girdi.
İngiliz basınının haberine göre Manchester United, 20 yaşındaki Fildişi Sahilli sağ kanadı göndermeyi düşünüyor.
Oyuncu için Beşiktaş'ın dışında Sunderland, Blackpool, Anderlecht ve Sampdoria'nın da girişimde
bulunduğu ifade edildi.
Manchester United'ın Diallo'yu seçeceği takım konusunda serbest bıraktığını belirtilirken; genç Fildişili oyuncunun hangi takımla anlaşırsa kulübünün kiralanmasına izin vereceği bildirildi.
20 yaşındaki genç futbolcu, futbol kariyerine Atalanta altyapısında başladı.
1.73 boyundaki Fildişi Sahilli yıldız, Atalanta'da as takıma yükselmesinin ardından 2021 yılında 21.3 milyon Euro bedelle İngilz devine transfer oldu.
Manchester United'dan geçen sezonun devre arasında Rangers'a kiralık olarak giden Diallo, 16 maça çıktı.
Diallo, 16 karşılaşmada 5 gol atıp 1 asist yaptı.
Diallo'nun kulübüyle olan sözleşmesi 2025'te bitecek.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.