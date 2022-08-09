Yeniden Koray Günter

Teknik Direktör Valerien İsmael'in dörtlü savunmaya dönmesiyle sağ stoper arayışlarına hız veren Beşiktaş'ta Koray Günter ismi bir kez daha gündeme geldi. Kara Kartal, Verona forması giyen savunmacı için yeniden harekete geçti. Ceyhun Kazancı'nın İtalyan ekibiyle temas kurduğu öğrenildi. Siyah-beyazlılar, bu transferi Welinton'dan gelecek 1.5 milyon euro'yla bitirmeyi düşünüyor. 2023'e kadar kontratı bulunan Koray da Beşiktaş'a sıcak bakıyor.

SAISS'İN PARTNERİ OLACAK

Koray'ın yerli olması Beşiktaş'ın iştahını kabartıyor. Valerien İsmael'in üçlü savunma ile oynamayı planladığı dönemde transfer edilen Emrecan Uzunhan'ın kendisi gibi solak olan Romain Saiss'le partner olmasına sıcak bakılmıyor. Bu sebeple yerli statüsünde olan sağ ayaklı Koray Günter, listede ilk sıralara çıktı. 1.86 metre boyundaki oyuncu için İsmael de onay verdi. Siyah-beyazlılar, bu transferi olumlu şekilde sonuçlandıramazsa rotasını tekrar yabancıya kırabilir.

GEÇEN YIL 31 MAÇA ÇIKTI

Dortmund'da yetişen 27 yaşındaki stoper, 2014-2018 arasında Galatasaray'da oynadı. Ardından İtalya'nın yolunu tutan Koray Günter, Genoa ve Verona formaları giydi. Tecrübeli savunma oyuncusu, geçen sezon İtalya'da 31 karşılaşmada 1 asist yaptı. 11 kez sarı kart gördü.

MENAJERİ GİDİYOR

Tecrübeli oyuncunun menajeri Ersin Akan'ın, bugün İtalya'da olması bekleniyor. Akan, Verona ile gerçekleştirilecek transfer sürecini hızlı bir şekilde yürütmeyi planlıyor. Aynı zamanda Kaan Ayhan'ın da menajeri olan Ersin Akan'ın, Çizme'den iyi haberlerle gelmesine kesin gözle bakılıyor.