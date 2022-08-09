BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a Konrad de la Fuente'de dört rakip birden!

Oyun sisteminin değişmesiyle kanada takviye kararı alan Beşiktaş, Marsilya'dan Konrad de la Fuente'yi gündemine almıştı.
Bu transferde siyah-beyazlı ekiple yarışa girecek takımlar da belli oldu.
Oyun sisteminin değişmesiyle kanada takviye kararı alan Beşiktaş, Marsilya'dan Konrad de la Fuente'yi gündemine almıştı.
Bu transferde siyah-beyazlı ekiple yarışa girecek takımlar da belli oldu.
Burnley, Olympiakos, M'Gladbach ve Porto'nun peşinde olduğu Fuente'de kıyasıya bir savaş yaşanacak.
2025'e kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncuyu kiralamak isteyen siyah-beyazlılar, satın alma opsiyonu da koymayı planlıyor.
23 maçta 1 gol ve 2 asistlik katkı verdi.
21 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 6 milyon Euro.
Fuente ABD Milli Takımı'yla 3 maça çıktı ve gol üretemedi.
Oyuncunun 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Marsilya 2021 yazında 3 milyon Euro'ya transferi gerçekleştirmişti.