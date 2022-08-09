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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a Konrad de la Fuente'de dört rakip birden!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, hücum bölgesindeki kadro derinliğini artırmak için arayışlara hız verdi. Siyah-beyazlılar, sol kanatta forma giyen ABD'li futbolcu Konrad de la Fuente'yi gündemine alırken, yıldız isme 4 takımın daha talip olması işleri zorlaştırdı. İşte transferde yaşanan son gelişmeler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2022 Salı 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a Konrad de la Fuente'de dört rakip birden!

Oyun sisteminin değişmesiyle kanada takviye kararı alan Beşiktaş, Marsilya'dan Konrad de la Fuente'yi gündemine almıştı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a Konrad de la Fuente'de dört rakip birden!

Bonservisi Marsilya'da bulunan 21 yaşındaki ABD'li sol kanat için görüşmeler devam ediyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a Konrad de la Fuente'de dört rakip birden!

Bu transferde siyah-beyazlı ekiple yarışa girecek takımlar da belli oldu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a Konrad de la Fuente'de dört rakip birden!

Burnley, Olympiakos, M'Gladbach ve Porto'nun peşinde olduğu Fuente'de kıyasıya bir savaş yaşanacak.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a Konrad de la Fuente'de dört rakip birden!

2025'e kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncuyu kiralamak isteyen siyah-beyazlılar, satın alma opsiyonu da koymayı planlıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a Konrad de la Fuente'de dört rakip birden!

Barcelona'da yetişen Fuente, geçen sezon 3 milyon euro'ya Marsilya'ya transfer oldu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a Konrad de la Fuente'de dört rakip birden!

23 maçta 1 gol ve 2 asistlik katkı verdi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a Konrad de la Fuente'de dört rakip birden!

21 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 6 milyon Euro.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a Konrad de la Fuente'de dört rakip birden!

Fuente ABD Milli Takımı'yla 3 maça çıktı ve gol üretemedi.

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