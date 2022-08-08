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TRANSFER HABERLERİ: Adem Ljajic'in yeni adresini duyurdular

Son dakika transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Adem Ljajic'in yeni adresi merak konusu olmuştu. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bodrumspor'a transfer olacağı iddia edilen yıldız futbolcunun yeni adresi duyuruldu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2022 Pazartesi 10:41 Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2022 Pazartesi 10:43
KEMAL TAMTÜRK
TRANSFER HABERLERİ: Adem Ljajic'in yeni adresini duyurdular

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giydiği 2018-2019 sezonunda ligi dokuz ve 11 asistle tamamladıktan sonra siyah-beyazlı takım tarafından bonservisi alınan Adem Ljajic'in yeni adresi merak ediliyor.

TRANSFER HABERLERİ: Adem Ljajic'in yeni adresini duyurdular

Beşiktaş macerası beklenildiği gibi sonuçlanmazken, yıldız oyuncu kontratının sona ermesinin ardından birçok iddia gündeme gelmişti.

TRANSFER HABERLERİ: Adem Ljajic'in yeni adresini duyurdular

Geçen sezon futbol oynamayan 30 yaşındaki oyuncu, şu anda serbest oyuncu havuzu içerisinde yer alıyor.

TRANSFER HABERLERİ: Adem Ljajic'in yeni adresini duyurdular

BODRUMSPOR İDDİASI GÜNDEME GELMİŞTİ

Adem Ljajic için Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bodrumspor'un devreye girdiği iddia edilmişti.

TRANSFER HABERLERİ: Adem Ljajic'in yeni adresini duyurdular

Ege temsilcisinin yıldız futbolcu ile temasa geçtiği kaydedilmişti.

TRANSFER HABERLERİ: Adem Ljajic'in yeni adresini duyurdular

BİR İDDİA DA İTALYANLARDAN

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra boşta kalan Sırp futbolcu için İtalyan basınından transfer iddiası geldi.

TRANSFER HABERLERİ: Adem Ljajic'in yeni adresini duyurdular

Adem Ljajic için Al Nassr'ın devreye girdiği duyuruldu. Sosyal medyada yıldız futbolcunun yüksek maaş nedeniyle Suudi Arabistan ekibine transfer olacağı iddia edildi.

TRANSFER HABERLERİ: Adem Ljajic'in yeni adresini duyurdular

Haberde Ljajic'in yakın bir zamanda imza atabileceği iddia edildi. Ljajic'in

TRANSFER HABERLERİ: Adem Ljajic'in yeni adresini duyurdular

Partizan altyapısından yetiştikten sonra Fiorentina formasıyla Serie A'ya adım atan Sırp futbolcu, 2012-2013 sezonunda Floransa ekibiyle çıktığı 28 lig maçına 11 gol sığdırmayı başarmıştı.

TRANSFER HABERLERİ: Adem Ljajic'in yeni adresini duyurdular

Bir sonraki sezonda Roma'ya transfer olan Ljajic, burada da 2014-2015 sezonunu oldukça iyi geçirdi ve bir sonraki sezon İtalya'nın dev kulüplerinden Inter'e transfer oldu.

TRANSFER HABERLERİ: Adem Ljajic'in yeni adresini duyurdular

EN İYİ GÜNLERİ SERIE A'DA

İtalya kariyerinin en parlak günlerini Torino'da geçiren Ljajic, 2016-2017 sezonunu ise 10 gol ve 9 asistle tamamladı ve ligin en etkili orta saha oyuncularından biri oldu.

TRANSFER HABERLERİ: Adem Ljajic'in yeni adresini duyurdular

Bir sonraki sezon altı gol ve 10 asistle oynayan Ljajic, artık İtalya dışında futbol oynamanın zamanının geldiğini düşünmüş ve Talisca'nın yerini doldurmak için Beşiktaş'a imza atmıştı.

TRANSFER HABERLERİ: Adem Ljajic'in yeni adresini duyurdular

ADEM LJAJIC KİMDİR?

Başarılı futbolcu Adem Ljajic 29 Eylül 1991 yılında Yeni Pazar'da dünyaya geldi.

TRANSFER HABERLERİ: Adem Ljajic'in yeni adresini duyurdular

29 yaşında olan yetenekli futbolcu Adem Ljajic Sırbistan'da Müslüman ağırlıklı bir nüfusun yaşadığı Yeni Pazar ilçesinde dünyaya geldi.

TRANSFER HABERLERİ: Adem Ljajic'in yeni adresini duyurdular

Müslüman bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Adem Ljajic 14 yaşındayken Partizan A takımı ile profesyonel sözleşme imzaladı.

TRANSFER HABERLERİ: Adem Ljajic'in yeni adresini duyurdular

Adem Lijajic 2008 yılındaki Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarında İnter Bakü karşısında forma giydi. Adem Ljajic kariyerindeki ilk golü de 23 Kasım 2008 tarihinde Beograd takımına karşı attı.

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