Liste başı Alioski

Beşiktaş'ta Callum Styles, Tayfur Bingöl, Mohanad Jeahze derken sol bek takviyesi için bir isim sürpriz şekilde listeye girip öne çıktı. O da Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'nin 30 yaşındaki futbolcusu Ezgjan Alioski oldu. Siyah-beyazlı yönetimin, temasa geçtiği Kuzey Makedonyalı futbolcu ile prensip anlaşmasına vardığı hatta kulübü ile de ilk temasın kurulduğu kaydedildi. Suudi Arabistan'dan ayrılmak isteyen 1.71 boyundaki oyuncunun Avrupa'ya dönmek istemesi nedeniyle Beşiktaş'ın teklifini hemen kabul ettiği ileri sürüldü.

TAYFUR BİNGÖL DE BEKLEMEDE

Ahlı ile sözleşmesi sezon sonu biteceği için kiralama seçeneği bulunmayan Ezgjan Alioski için Beşiktaşlı idarecilerin 3-3.5 milyon euro arasında bir rakam önerdiği bilgisi de paylaşıldı. Takımı Türkiye'de kampta olduğu için görüşmeleri hızlı şekilde yürüten siyah-beyazlıların hafta sonuna kadar sol bek takviyesini bitirmek istediği kaydedildi. Öte yandan Beşiktaş Alioski olmazsa Tayfur Bingöl için mali anlamda fedakarlık yapmayı düşünüyor. Alanyaspor'a ayrılmak istediğini ileten Tayfur , Beşiktaş'ın sol bek transferinde atacağı adımları merakla takip ediyor.

İSPANYOL BASINI: AYRILMAK ZORUNDA!

BU arada Ezgjan Alioski için İspanyol medyasında da haberler çıktı. Kuzey Makedonyalı sol bekin takımı Al-Ahli küme düştüğü için ayrılmak zorunda kalacağı çünkü Suudi Arabistan'da bir alt ligde yabancı oyunculara izin verilmediği belirtildi. 30 yaşındaki sol bekin İzmit'teki kamptan ayrılıp Beşiktaş'a transferini tamamlayacağı iddia edildi. Geçtiğimiz sezon takımıyla 30 maça çıkan tecrübeli sol bek, 6 gol ve 9 asistlik katkı sağladı.