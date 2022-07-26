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Beşiktaş'tan ayrılan Adem Ljajic 1. Lig'e gidiyor! İşte yeni adresi

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon kadro dışı bırakılan Adem Ljajic'in yeni adresinin neresi olacağı merak konusu olmuştu. Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Sırp futbolcu için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Adem Ljajic için Spor Toto 1. Lig ekibi devreye girdi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2022 Salı 12:08 Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2022 Salı 12:29
Beşiktaş'tan ayrılan Adem Ljajic 1. Lig'e gidiyor! İşte yeni adresi

Spor Toto 1'inci Lig'in yeni ekiplerinden Bodrumspor, kulüp tarihinin ilk yabancı transferini gerçekleştirdi.

Beşiktaş'tan ayrılan Adem Ljajic 1. Lig'e gidiyor! İşte yeni adresi

Yeşil-beyazlılar, Göztepe ile yollarını ayıran Kuzey Makedonyalı forvet Adis Jahovic'i kadrosuna dahil etti.

Beşiktaş'tan ayrılan Adem Ljajic 1. Lig'e gidiyor! İşte yeni adresi

Bodrumspor'un ilk yabancı oyuncusu olarak tarihe geçen 35 yaşındaki forvet 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş'tan ayrılan Adem Ljajic 1. Lig'e gidiyor! İşte yeni adresi

Pendikspor ve Sakaryaspor'un da istediği deneyimli forvet uzun süre Göztepe'den de haber bekledi.

Beşiktaş'tan ayrılan Adem Ljajic 1. Lig'e gidiyor! İşte yeni adresi

Ancak Göztepe'nin görüşme yapmadığı Jahovic, soluğu Bodrumspor'da aldı.

Beşiktaş'tan ayrılan Adem Ljajic 1. Lig'e gidiyor! İşte yeni adresi

Türkiye'ye ilk olarak 2016-2017 sezonunda gelen Jahovic, ilk senesinde 1'inci Lig'de Göztepe ile Süper Lig'e yükselme mutluluğu yaşadı.

Beşiktaş'tan ayrılan Adem Ljajic 1. Lig'e gidiyor! İşte yeni adresi

Jahovic, 2017-2018 sezonun ilk yarısında Göztepe formasıyla 14 gol atıp, ara transfer döneminde Konyaspor'a satıldı.

Beşiktaş'tan ayrılan Adem Ljajic 1. Lig'e gidiyor! İşte yeni adresi

Konyaspor'un ardından Antalyaspor ve Yeni Malatyaspor formalarını giyen Jahovic, 2020-2021 sezonun devre arasında yeniden Göztepe'ye döndü.

Beşiktaş'tan ayrılan Adem Ljajic 1. Lig'e gidiyor! İşte yeni adresi

Göztepe'de 1.5 sezon forma giyen Jahovic, geçen sezon küme düşme acısı yaşadı.

Beşiktaş'tan ayrılan Adem Ljajic 1. Lig'e gidiyor! İşte yeni adresi

LJAJIC İDDİASI

Şirket hisselerinin çoğunluğunu Antalyaspor'un eski başkanlarından Ali Şafak Öztürk'ün elinde bulundurduğu Bodrumspor'un Beşiktaş'tan ayrılan Sırp yıldız Adem Ljajic'le anlaşmak üzere olduğu iddia edildi.

Beşiktaş'tan ayrılan Adem Ljajic 1. Lig'e gidiyor! İşte yeni adresi

Kariyerinde Fiorentina, Roma, Inter gibi dev kulüplerde de forma giyen 31 yaşındaki ofansif orta saha 2018 yılında transfer olduğu Beşiktaş'ta 73 maçta 16 gol attı.

Beşiktaş'tan ayrılan Adem Ljajic 1. Lig'e gidiyor! İşte yeni adresi

Ljajic geçen sezon kadro dışı bırakılıp ardından kulüpten ayrıldı.

Beşiktaş'tan ayrılan Adem Ljajic 1. Lig'e gidiyor! İşte yeni adresi

Jahovic, Antalyaspor döneminden futbolcusu olan, dünyaca ünlü birçok yıldız futbolcuyla yakınlığı bilinen Ali Şafak Öztürk'ün Ljajic'i Bodrumspor'a kazandırmak için girişim yaptığı belirtildi.

Beşiktaş'tan ayrılan Adem Ljajic 1. Lig'e gidiyor! İşte yeni adresi

EN İYİ GÜNLERİ SERIE A'DA

İtalya kariyerinin en parlak günlerini Torino'da geçiren Ljajic, 2016-2017 sezonunu ise 10 gol ve 9 asistle tamamladı ve ligin en etkili orta saha oyuncularından biri oldu.

Beşiktaş'tan ayrılan Adem Ljajic 1. Lig'e gidiyor! İşte yeni adresi

Bir sonraki sezon altı gol ve 10 asistle oynayan Ljajic, artık İtalya dışında futbol oynamanın zamanının geldiğini düşünmüş ve Talisca'nın yerini doldurmak için Beşiktaş'a imza atmıştı.

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