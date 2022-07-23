Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan hücuma dördüncü takviye! Philippe Keny...

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan hücuma dördüncü takviye! Philippe Keny...

Son dakika transfer haberleri... Beşiktaş'ta kadroda yapılanma çalışmaları kapsamında transfer harekatı devam ediyor. Hücum bölgesinde rotasyonu genişletmek için arayışlarını sürdüren siyah-beyazlıların, Wout Weghorst, Jackson Muleka ve Cenk Tosun'un ardından dördüncü santrfor için Bandırmaspor'da forma giyen Philippe Keny'ye teklifte bulunduğu belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2022 Cumartesi 16:11 Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2022 Cumartesi 16:13
TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan hücuma dördüncü takviye! Philippe Keny...

Siyah-beyazlılar hücum hattına 3 transfer yaparken o bölgedeki rotasyonu daha da genişletmek istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan hücuma dördüncü takviye! Philippe Keny...

Beşiktaş bu bağlamda hücum hattına 1 futbolcu daha katmayı planlıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan hücuma dördüncü takviye! Philippe Keny...

NTV Spor'un haberine göre siyah beyazlılar, TFF 1. Lig ekibi Bandırmaspor'dan 23 yaşındaki Philippe Keny'yi transfer etmek istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan hücuma dördüncü takviye! Philippe Keny...

Bandırmaspor ile görüşmelere başlayan Beşiktaş, 900 bin Euro bonservis bedeli teklif etti.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan hücuma dördüncü takviye! Philippe Keny...

Bandırmaspor'un teklifi kabul etmesi halinde Senegalli oyuncu ile sözleşme imzalanacak.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan hücuma dördüncü takviye! Philippe Keny...

Forvet pozisyonun yanı sıra hücum hattının sol kanadında da görev yapan Keny'in Bandırmaspor ile 1 yıl kontratı bulunuyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan hücuma dördüncü takviye! Philippe Keny...

Fransa'nın Tours ve Chateauroux takımlarında forma giyen Keny, geride kalan sezon Bandırmaspor'a transfer oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan hücuma dördüncü takviye! Philippe Keny...

Bandırmaspor'da 36 maça çıkan Senegalli oyuncu, 14 gol attı, 7 asist yaptı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan hücuma dördüncü takviye! Philippe Keny...

PHILIPPE KENY KİMDİR?

Philippe Keny, 18 Mayıs 1999 tarihinde Senegal'in Tivaouane şehrinde dünyaya gelmiştir.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan hücuma dördüncü takviye! Philippe Keny...

23 yaşındaki futbolcu kariyerine UMS Montelimar takımında başlamıştır.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan hücuma dördüncü takviye! Philippe Keny...

1,90 metre boyunda olan santrfor, futbolculuk hayatında, Tours B, LB Chateauroux ve Bandırmaspor formaları giymiştir.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan hücuma dördüncü takviye! Philippe Keny...

Genç futbolcunun 1.2 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunmaktadır.

DİĞER
Sibel Can siyah mayosu ile kuğu gibi süzüldü! Emir Sarıgül ile görüntülendikten sonra Sibel Can'dan nispet pozu!
Araç sahipleri dikkat! Petroldeki düşüş akaryakıt fiyatlarını düşürdü: Motorine indirim geliyor
Cimbom'da forvete genç yıldız!
Kanarya'ya Komşu'dan stoper takviyesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3. Lig'e mi transfer oluyor? Flaş iddia
G.Saray ve Beşiktaş dünya yıldızının peşinde!
Sosa'nın eski eşinden kötü haber! "Çocuğum kaçırıldı"
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ajax - Eintracht Frankfurt maçı saat kaçta? Ajax - Eintracht Frankfurt maçı saat kaçta? 15:49
Lens - Inter maçı saat kaçta? Lens - Inter maçı saat kaçta? 15:40
Buruk'tan yıldız transfere veto! Buruk'tan yıldız transfere veto! 15:36
Pedro transferinde bilinmeyen gerçek! G.Saray... Pedro transferinde bilinmeyen gerçek! G.Saray... 15:29
Trabzonspor - Torino maçı saat kaçta? Trabzonspor - Torino maçı saat kaçta? 15:19
Beşiktaş - Wolverhampton maçı saat kaçta? Beşiktaş - Wolverhampton maçı saat kaçta? 15:07
Daha Eski
Barcelona - Real Madrid maçı saat kaçta? Barcelona - Real Madrid maçı saat kaçta? 14:37
Hocası F.Bahçe'yi böyle açıkladı! "Görüşmeler..." Hocası F.Bahçe'yi böyle açıkladı! "Görüşmeler..." 14:36
Arsenal - Chelsea maçı saat kaçta? Arsenal - Chelsea maçı saat kaçta? 14:31
F.Bahçe'de Kiev maçı hazırlıkları devam ediyor! F.Bahçe'de Kiev maçı hazırlıkları devam ediyor! 14:04
Ersu Şaşma'dan tarihi başarı! Finalde yarışacak Ersu Şaşma'dan tarihi başarı! Finalde yarışacak 13:50
Bayern Münih - Manchester City maçı saat kaçta? Bayern Münih - Manchester City maçı saat kaçta? 13:50