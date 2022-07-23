TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan hücuma dördüncü takviye! Philippe Keny...

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Valerien Ismael yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına devam eden siyah-beyazlılarda kadroda yapılanma çalışmaları sürdürülüyor.
Wout Weghorst, Romain Saiss, Cenk Tosun, Emrecan Uzunhan, Gedson Fernandes ve Jackson Muleka'yı kadrosuna katan Kara Kartal'da transfer harekatının yoğun bir şekilde devam etmesi bekleniyor.
Siyah-beyazlılar hücum hattına 3 transfer yaparken o bölgedeki rotasyonu daha da genişletmek istiyor.
Beşiktaş bu bağlamda hücum hattına 1 futbolcu daha katmayı planlıyor.
NTV Spor'un haberine göre siyah beyazlılar, TFF 1. Lig ekibi Bandırmaspor'dan 23 yaşındaki Philippe Keny'yi transfer etmek istiyor.
Bandırmaspor ile görüşmelere başlayan Beşiktaş, 900 bin Euro bonservis bedeli teklif etti.
Bandırmaspor'un teklifi kabul etmesi halinde Senegalli oyuncu ile sözleşme imzalanacak.
Forvet pozisyonun yanı sıra hücum hattının sol kanadında da görev yapan Keny'in Bandırmaspor ile 1 yıl kontratı bulunuyor.
Fransa'nın Tours ve Chateauroux takımlarında forma giyen Keny, geride kalan sezon Bandırmaspor'a transfer oldu.
Bandırmaspor'da 36 maça çıkan Senegalli oyuncu, 14 gol attı, 7 asist yaptı.
PHILIPPE KENY KİMDİR?
Philippe Keny, 18 Mayıs 1999 tarihinde Senegal'in Tivaouane şehrinde dünyaya gelmiştir.
23 yaşındaki futbolcu kariyerine UMS Montelimar takımında başlamıştır.
1,90 metre boyunda olan santrfor, futbolculuk hayatında, Tours B, LB Chateauroux ve Bandırmaspor formaları giymiştir.
Genç futbolcunun 1.2 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunmaktadır.