TRANSFER HABERİ: Ve karar verildi! Beşiktaş'tan Rangers'a Rıdvan Yılmaz cevabı

Beşiktaş'ın genç sol beki Rıdvan Yılmaz transferde Avrupa ekiplerinin yakın takibinde bulunuyor.
Beşiktaş'ın genç sol beki Rıdvan Yılmaz transferde Avrupa ekiplerinin yakın takibinde bulunuyor.
Alman ekibi Eintracht Frankfurt'un yakın ilgi gösterdiği 21 yaşındaki futbolcu için yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamadı.
Frankfurt'un kapısından dönen Rıdvan Yılmaz'ın talipleri her geçen gün artıyor.
Bir süredir İtalya'dan Torino'nun gündeminde bulunan genç oyuncu, İskoçya'nın köklü kulübü Glasgow Rangers'ın da radarına girdi.
BEŞİKTAŞ KARARINI VERDİ!
Birçok kulübü peşine takan Rıdvan Yılmaz ile ilgili Beşiktaş yönetimi kararını verdi.
Transferin gözdesi konumundaki futbolcu, kulübünün anlaşma sağlayacağı takıma gitmeye sıcak bakıyor.
Cazip bir teklif olmazsa 21 yaşındaki futbolcuyla yeni sözleşme imzalanacak.
RANGERS'TAN 5 MİLYON EURO!
Rıdvan Yılmaz'ı kadrosuna katmak isteyen Rangers, Beşiktaş'a bonservis bedeli olarak 5 milyon Euro önerdi.
BEŞİKTAŞ'TAN TEKLİFE YANIT!
Beşiktaş bu teklifi az bularak 6.5 milyon Euro ve sonraki satıştan %20 payı istedi.
Taraflar arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.
Beşiktaş'ta geçen sezon 33 resmi maça çıkan Rıdvan Yılmaz, 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
Beşiktaş altyapısında yetişen Rıdvan, alt yaş kategorilerinde forma giymesinin ardından A Takım'a yükseldi.
Gösterdiği performansla kalitesini ispatlayan genç sol bek, Avrupa'nın dikkatini çekti.
A Milli Futbol Takımı'nda ilk maçına 27 Mayıs 2021 yılında çıkan Rıdvan, 6 karşılaşmada görev aldı.
Rıdvan Yılmaz'ın güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro olarak gösteriliyor.