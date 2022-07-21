Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ: Ve karar verildi! Beşiktaş'tan Rangers'a Rıdvan Yılmaz cevabı

TRANSFER HABERİ: Ve karar verildi! Beşiktaş'tan Rangers'a Rıdvan Yılmaz cevabı

Son dakika spor haberi: Performansıyla Avrupa ekiplerini peşine takan Rıdvan Yılmaz ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'un uzun süre gündeminde yer alan ancak Beşiktaş ile yapılan ödeme görüşmelerindeki anlaşmazlık nedeniyle transferi gerçekleşmeyen genç sol bekin talipleri artıyor. 21 yaşındaki futbolcuya son olarak İskoç ekibi Rangers talip oldu ve 5 milyon euro'luk teklif yaptı. Transferle ilgili kararını veren siyah-beyazlı yönetim, Rangers'a cevabını iletti. İşte gündem yaratan gelişmelerin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2022 Perşembe 11:02
TRANSFER HABERİ: Ve karar verildi! Beşiktaş'tan Rangers'a Rıdvan Yılmaz cevabı

Beşiktaş'ın genç sol beki Rıdvan Yılmaz transferde Avrupa ekiplerinin yakın takibinde bulunuyor.

TRANSFER HABERİ: Ve karar verildi! Beşiktaş'tan Rangers'a Rıdvan Yılmaz cevabı

Alman ekibi Eintracht Frankfurt'un yakın ilgi gösterdiği 21 yaşındaki futbolcu için yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamadı.

TRANSFER HABERİ: Ve karar verildi! Beşiktaş'tan Rangers'a Rıdvan Yılmaz cevabı

Frankfurt'un kapısından dönen Rıdvan Yılmaz'ın talipleri her geçen gün artıyor.

TRANSFER HABERİ: Ve karar verildi! Beşiktaş'tan Rangers'a Rıdvan Yılmaz cevabı

Bir süredir İtalya'dan Torino'nun gündeminde bulunan genç oyuncu, İskoçya'nın köklü kulübü Glasgow Rangers'ın da radarına girdi.

TRANSFER HABERİ: Ve karar verildi! Beşiktaş'tan Rangers'a Rıdvan Yılmaz cevabı

BEŞİKTAŞ KARARINI VERDİ!
Birçok kulübü peşine takan Rıdvan Yılmaz ile ilgili Beşiktaş yönetimi kararını verdi.

TRANSFER HABERİ: Ve karar verildi! Beşiktaş'tan Rangers'a Rıdvan Yılmaz cevabı

Transferin gözdesi konumundaki futbolcu, kulübünün anlaşma sağlayacağı takıma gitmeye sıcak bakıyor.

TRANSFER HABERİ: Ve karar verildi! Beşiktaş'tan Rangers'a Rıdvan Yılmaz cevabı

Cazip bir teklif olmazsa 21 yaşındaki futbolcuyla yeni sözleşme imzalanacak.

TRANSFER HABERİ: Ve karar verildi! Beşiktaş'tan Rangers'a Rıdvan Yılmaz cevabı

RANGERS'TAN 5 MİLYON EURO!
Rıdvan Yılmaz'ı kadrosuna katmak isteyen Rangers, Beşiktaş'a bonservis bedeli olarak 5 milyon Euro önerdi.

TRANSFER HABERİ: Ve karar verildi! Beşiktaş'tan Rangers'a Rıdvan Yılmaz cevabı

BEŞİKTAŞ'TAN TEKLİFE YANIT!
Beşiktaş bu teklifi az bularak 6.5 milyon Euro ve sonraki satıştan %20 payı istedi.

TRANSFER HABERİ: Ve karar verildi! Beşiktaş'tan Rangers'a Rıdvan Yılmaz cevabı

Taraflar arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.

TRANSFER HABERİ: Ve karar verildi! Beşiktaş'tan Rangers'a Rıdvan Yılmaz cevabı

Beşiktaş'ta geçen sezon 33 resmi maça çıkan Rıdvan Yılmaz, 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ: Ve karar verildi! Beşiktaş'tan Rangers'a Rıdvan Yılmaz cevabı

Beşiktaş altyapısında yetişen Rıdvan, alt yaş kategorilerinde forma giymesinin ardından A Takım'a yükseldi.

TRANSFER HABERİ: Ve karar verildi! Beşiktaş'tan Rangers'a Rıdvan Yılmaz cevabı

Gösterdiği performansla kalitesini ispatlayan genç sol bek, Avrupa'nın dikkatini çekti.

TRANSFER HABERİ: Ve karar verildi! Beşiktaş'tan Rangers'a Rıdvan Yılmaz cevabı

A Milli Futbol Takımı'nda ilk maçına 27 Mayıs 2021 yılında çıkan Rıdvan, 6 karşılaşmada görev aldı.

TRANSFER HABERİ: Ve karar verildi! Beşiktaş'tan Rangers'a Rıdvan Yılmaz cevabı

Rıdvan Yılmaz'ın güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

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