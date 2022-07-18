Haberler Beşiktaş Ghezzal Arapları reddetti!

Ghezzal Arapları reddetti!

Beşiktaş'ta yeni sezonda saha içinde lider olması beklenen Ghezzal ile ilgili bir transfer gerçeği ortaya çıktı. 2 yıldır futboluyla istikrarını koruyan Rachid Ghezzal'a Arap Yarımadası'ndan 7 milyon euroluk bir teklif geldi. Futbolcu ise Beşiktaş ve Türkiye'de kalmaya karar verdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 06:50
Ghezzal Arapları reddetti!

Beşiktaş'ta yeni sezonda saha içinde lider olması beklenen Ghezzal ile ilgili bir transfer gerçeği ortaya çıktı. 2 yıldır futboluyla istikrarını koruyan Rachid Ghezzal'a Arap Yarımadası'ndan 7 milyon euroluk bir teklif geldi. Futbolcu ise Beşiktaş ve Türkiye'de kalmaya karar verdi. Dolayısıyla bu teklif reddedildi. Yıldız kanat oyuncusu, "Türkiye'yi ve Beşiktaş'ı çok seviyorum" derken, kariyer planlamasının dışında yatırımlarını da burada yapıyor. Ghezzal'ın Datça'da yazlık alacağı öğrenildi.

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