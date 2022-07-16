BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Yeni Eljif Elmas Beşiktaş'a! Filip Todoroski sürprizi

Süper Lig'de yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş çalışmalarını sürdürüyor.
Süper Lig'de yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş çalışmalarını sürdürüyor.
Siyah-beyazlılar, son olarak hazırlık maçında karşılaştığı Alman ekibi Mainz'ı 1-0 mağlup etti.
Kara Kartal'da golü atan isim, bu transfer döneminde yuvaya dönen Cenk Tosun oldu.
Öte yandan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da devam ediyor.
Siyah-beyazlılar kadrosuna Muleka, Cenk Tosun, Wout Weghorst gibi önemli isimleri katmıştı.
Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda süren transfer operasyonlarında sürpriz gelişmeler yaşanabilir.
Beşiktaş ile ilgili Makedon basınından flaş bir iddia gündeme geldi.
İddiaya göre Beşiktaş, orta saha oyuncusu Filip Todoroski ile yakından ilgileniyor.
Makedon ekibi Pobeda'da görev yapan 19 yaşındaki futbolcu için teknik direktörü Boban Babunski de bir açıklama yaptı.
Babunski, konuyla ilgili şunları söyledi:
Prova için Beşiktaş'a gidecek.
Geldikten hemen sonra antrenmanlarda büyük bir yetenek olduğunu görmüştüm, geleceği parlak.
Makedon takımı Pobeda'da oynayan Todoroski, 'yeni Eljif Elmas' olarak nitelendiriliyor.