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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Yeni Eljif Elmas Beşiktaş'a! Filip Todoroski sürprizi

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Yeni sezon öncesi hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Beşiktaş'ta bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlılar, orta sahaya takviye yapmak için harekete geçti. Kartal'ın gündemine Filip Todoroski geldi. Yeni Eljif Elmas olarak nitelendirilen genç futbolcu siyah-beyazlılarla deneme antrenmanına çıkacak. İşte detaylar... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2022 Cumartesi 09:16
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Yeni Eljif Elmas Beşiktaş'a! Filip Todoroski sürprizi

Süper Lig'de yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş çalışmalarını sürdürüyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Yeni Eljif Elmas Beşiktaş'a! Filip Todoroski sürprizi

Siyah-beyazlılar, son olarak hazırlık maçında karşılaştığı Alman ekibi Mainz'ı 1-0 mağlup etti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Yeni Eljif Elmas Beşiktaş'a! Filip Todoroski sürprizi

Kara Kartal'da golü atan isim, bu transfer döneminde yuvaya dönen Cenk Tosun oldu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Yeni Eljif Elmas Beşiktaş'a! Filip Todoroski sürprizi

Öte yandan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da devam ediyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Yeni Eljif Elmas Beşiktaş'a! Filip Todoroski sürprizi

Siyah-beyazlılar kadrosuna Muleka, Cenk Tosun, Wout Weghorst gibi önemli isimleri katmıştı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Yeni Eljif Elmas Beşiktaş'a! Filip Todoroski sürprizi

Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda süren transfer operasyonlarında sürpriz gelişmeler yaşanabilir.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Yeni Eljif Elmas Beşiktaş'a! Filip Todoroski sürprizi

Beşiktaş ile ilgili Makedon basınından flaş bir iddia gündeme geldi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Yeni Eljif Elmas Beşiktaş'a! Filip Todoroski sürprizi

İddiaya göre Beşiktaş, orta saha oyuncusu Filip Todoroski ile yakından ilgileniyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Yeni Eljif Elmas Beşiktaş'a! Filip Todoroski sürprizi

Makedon ekibi Pobeda'da görev yapan 19 yaşındaki futbolcu için teknik direktörü Boban Babunski de bir açıklama yaptı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Yeni Eljif Elmas Beşiktaş'a! Filip Todoroski sürprizi

Babunski, konuyla ilgili şunları söyledi:

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Yeni Eljif Elmas Beşiktaş'a! Filip Todoroski sürprizi

Prova için Beşiktaş'a gidecek.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Yeni Eljif Elmas Beşiktaş'a! Filip Todoroski sürprizi

Geldikten hemen sonra antrenmanlarda büyük bir yetenek olduğunu görmüştüm, geleceği parlak.

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