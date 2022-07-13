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Beşiktaş'tan Serdar Saatçı'nın açıklamalarına cevap geldi! "Gerçekle uzaktan yakından ilgisi yok"

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar, kadro dışı bırakılan Serdar Saatçı'nın "Maçtan önce 39 derece ateşim vardı. Buna rağmen oynatıldım. Hasta olduğum için iyi oynayamadım." ifadelerini yalanladı. Beşiktaş resmi hesabından yapılan açıklamada, "Uzman sağlık ekibimizin görev yaptığı takımımızda sağlık problemi olan bir oyuncunun buna rağmen hazırlık maçında oynatılabileceğini düşünmek de mümkün değildir." denildi. İşte o açıklama...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2022 Çarşamba 15:13 Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2022 Çarşamba 15:41
Beşiktaş'tan Serdar Saatçı'nın açıklamalarına cevap geldi! "Gerçekle uzaktan yakından ilgisi yok"

Beşiktaş, Serdar Saatçı'nın açıklamalarına cevap verdi.

Serdar Saatçı, kadro dışı bırakılmasının ardından, "Maçtan önce 39 derece ateşim vardı. Buna rağmen oynatıldım. Hasta olduğum için iyi oynayamadım." demişti.

İşte o açıklama...

Futbol A Takımımızın Avusturya kampı kapsamında, 12.07.2022 tarihinde hazırlık maçı oynanırken ve oyundan alındıktan sonra göstermiş olduğu tavır ve davranışlar nedeniyle, Sportif Direktörümüz ve Teknik Heyetimizin almış olduğu karar ile kadro dışı bırakılan Serdar Saatçı, hakkında bugün bazı basın yayın organlarında çıkan ve Serdar Saatçı'nın ifade ettiği iddia edilen "Maçtan önce 39 derece ateşim vardı. Buna rağmen oynatıldım. Hasta olduğum için iyi oynayamadım" ifadelerinin gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur.

Uzman sağlık ekibimizin görev yaptığı takımımızda sağlık problemi olan bir oyuncunun buna rağmen hazırlık maçında oynatılabileceğini düşünmek de mümkün değildir.

Camiamızın ve futbol kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla yeni sezonda da takımımızla ve kulübümüzle ilgili asılsız iddia içeren, kötü niyetli yalan haberler, kulübümüz tarafından anında reaksiyon gösterilerek yalanlanmaya devam edilecektir.

Camiamızın ve kamuoyunun bu tip asılsız haberlere itibar etmemesini, doğru ve sağlıklı iletişim için rica eder, kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.

BEŞİKTAŞ JK

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