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Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Serdar Saatçı'dan açıklama geldi!

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlıların Viktoria Plzen ile oynadığı hazırlık maçında Valerien Ismael tarafından önce oyuna alınan sonrasında sürpriz bir şekilde oyundan çıkarılan Serdar Saatçı, oyundan çıkış esnasında hocasına isyan etmişti. Beşiktaş, bu davranışı sonrası Serdar Saatçı'yı kadro dışı bırakmıştı. Serdar Saatçı, yaşanan bu olaya ilişkin konuştu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2022 Çarşamba 10:35 Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2022 Çarşamba 10:37
Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Serdar Saatçı'dan açıklama geldi!

Beşiktaş'ın dün Avusturya kampında Viktoria Plzen ile oynadığı ve 0-0 berabere kaldığı maçta yaşanan bir olay siyah beyazlıların tadını kaçırdı.

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Serdar Saatçı'dan açıklama geldi!

Mücadelenin 72'nci dakikasında Ghezzal, NKoudou, Serdar Saatçı ve Necati Bilgiç; Emirhan Delibaş, Salih Uçan, Boyd ve Monteronun yerine oyuna dahil oldu.

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Serdar Saatçı'dan açıklama geldi!

Karşılaşmada 72'nci dakikada oyuna dahil olan Serdar Saatçı, Teknik Direktör Valerien Ismael tarafından 83'üncü dakikada oyundan geri alındı.

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Serdar Saatçı'dan açıklama geldi!

Serdar Saatçı'nın temposuz oyununa öfkelenen Valerien Ismael, 19 yaşındaki savunmacıyı 11 dakika sonra kenara aldı.

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Serdar Saatçı'dan açıklama geldi!

Bu duruma sinirlenen genç savunmacı, yedek kulübesi yerine doğrudan soyunma odasının yolunu tutarken soyunma odasının kapısına tekme attığı öğrenildi.

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Serdar Saatçı'dan açıklama geldi!

Ismael, stattakilerin şaşkınlıkla karşıladığı bu kararın gerekçesini açıklamazken, Beşiktaş Kulübü saat 21.33'te Twitter'dan Serdar Saatçı'nın süresiz olarak kadro dışı bırakıldığını duyurdu.

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Serdar Saatçı'dan açıklama geldi!

Yapılan açıklamada, "Viktoria Plzen maçında, oyun içinde ve oyundan alındıktan sonra göstermiş olduğu tavır ve davranışları nedeniyle Serdar Saatçı kadro dışı bırakılmıştır.

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Serdar Saatçı'dan açıklama geldi!

Serdar, Ümraniye Nevzat Demir Tesislerimiz'de takımdan ayrı olarak çalışmalarına devam edecektir" denildi.

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Serdar Saatçı'dan açıklama geldi!

Serdar Saatçı'nın maç içinde arkasına adam kaçırdığı için kendisini uyaran İsmael'i dikkate almadığı ve sahadan çıktıktan sonra soyunma odasının kapısını tekmelediği için kadro dışı kaldığı iddia edildi.

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Serdar Saatçı'dan açıklama geldi!

Bununla beraber genç futbolcu olayla ilgili Hürriyet'e şu açıklamayı yaptı: "Maçta önce 39 derece ateşim vardı.

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Serdar Saatçı'dan açıklama geldi!

Buna rağmen oynatıldım.

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Serdar Saatçı'dan açıklama geldi!

Tabii hasta olduğum için iyi oynayamadım.

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