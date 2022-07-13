Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Serdar Saatçı'dan açıklama geldi!

Beşiktaş'ın dün Avusturya kampında Viktoria Plzen ile oynadığı ve 0-0 berabere kaldığı maçta yaşanan bir olay siyah beyazlıların tadını kaçırdı.
Beşiktaş'ın dün Avusturya kampında Viktoria Plzen ile oynadığı ve 0-0 berabere kaldığı maçta yaşanan bir olay siyah beyazlıların tadını kaçırdı.
Mücadelenin 72'nci dakikasında Ghezzal, NKoudou, Serdar Saatçı ve Necati Bilgiç; Emirhan Delibaş, Salih Uçan, Boyd ve Monteronun yerine oyuna dahil oldu.
Karşılaşmada 72'nci dakikada oyuna dahil olan Serdar Saatçı, Teknik Direktör Valerien Ismael tarafından 83'üncü dakikada oyundan geri alındı.
Serdar Saatçı'nın temposuz oyununa öfkelenen Valerien Ismael, 19 yaşındaki savunmacıyı 11 dakika sonra kenara aldı.
Bu duruma sinirlenen genç savunmacı, yedek kulübesi yerine doğrudan soyunma odasının yolunu tutarken soyunma odasının kapısına tekme attığı öğrenildi.
Ismael, stattakilerin şaşkınlıkla karşıladığı bu kararın gerekçesini açıklamazken, Beşiktaş Kulübü saat 21.33'te Twitter'dan Serdar Saatçı'nın süresiz olarak kadro dışı bırakıldığını duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Viktoria Plzen maçında, oyun içinde ve oyundan alındıktan sonra göstermiş olduğu tavır ve davranışları nedeniyle Serdar Saatçı kadro dışı bırakılmıştır.
Serdar, Ümraniye Nevzat Demir Tesislerimiz'de takımdan ayrı olarak çalışmalarına devam edecektir" denildi.
Serdar Saatçı'nın maç içinde arkasına adam kaçırdığı için kendisini uyaran İsmael'i dikkate almadığı ve sahadan çıktıktan sonra soyunma odasının kapısını tekmelediği için kadro dışı kaldığı iddia edildi.
Bununla beraber genç futbolcu olayla ilgili Hürriyet'e şu açıklamayı yaptı: "Maçta önce 39 derece ateşim vardı.
Buna rağmen oynatıldım.
Tabii hasta olduğum için iyi oynayamadım.
Soyunma odasında şanssızlığıma öfkelendiğim için aynaya vurdum.
Olay bundan ibaret."
Serdar Saatçı, geçtiğimiz sezon toplamda 25 maça çıkmış ve 3 gol 1 asist üretmişti.