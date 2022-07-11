Cisse yarım saatte göze girdi

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Werder Bremen'le hazırlık maçı oynanırken, 19 yaşındaki Badra Cisse'nin performansı da dikkat çekti. 61. dakikada Necip'in yerine oyuna dahil olan Cisse, 12 kez topla buluştu. 1 top kaptı, 3 top uzaklaştırdı.
Yenisezon hazırlıkları kapsamında Werder Bremen'le hazırlık maçı oynanırken, 19 yaşındaki Badra Cisse'nin performansı da dikkat çekti. 61. dakikada Necip'in yerine oyuna dahil olan Cisse, 12 kez topla buluştu. 1 top kaptı, 3 top uzaklaştırdı. Girdiği tek ikili mücadeleden de galip ayrılan Badra Cisse, 8 pasın tamamında ise isabet sağladı.