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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın yeni gözdesi Eren Dinkçi! Resmen talip oldular

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla girecek olan Beşiktaş, transfer çalışmalarında gaza bastı. Siyah-beyazlıların son gözdesi Werder Bremen forması giyen Eren Dinkçi oldu. İşte ayrıntılar... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2022 Pazartesi 09:08
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın yeni gözdesi Eren Dinkçi! Resmen talip oldular

Spor Toto Süper Lig'de önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın yeni gözdesi Eren Dinkçi! Resmen talip oldular

Yeni Asır'da yer alan habere göre siyah-beyazlı ekibin son gözdesi Werder Bremen'in yıldızı Eren Dinkçi oldu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın yeni gözdesi Eren Dinkçi! Resmen talip oldular

Siyah-beyazlı yönetim, hazırlık maçında karşılaştıkları Alman ekibinden Eren Dinkçi'ye resmen talip oldu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın yeni gözdesi Eren Dinkçi! Resmen talip oldular

Maçtan sonra iki takım yöneticileri arasında dostluk görüntüleri yaşandı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın yeni gözdesi Eren Dinkçi! Resmen talip oldular

Bu anlar sırasında yöneticiler, Werder Bremenli kurmaylara Eren Dinkçi'yi sorarak maddi şartların da oluşması durumunda 20 yaşındaki yıldız adayı Türk oyuncuya siyah-beyazlı formayı giydirmek istediklerini söylediler.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın yeni gözdesi Eren Dinkçi! Resmen talip oldular

AÇIK KAPI BIRAKTILAR

Werder Bremen cephesi hedeflerinin bu sezon Bundesliga'ya dönmek olduğunu ve Eren Dinkçi'ye ihtiyaçları olduğu cevabını verdi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın yeni gözdesi Eren Dinkçi! Resmen talip oldular

Ancak "doğru rakama tabii ki her oyuncu satılık" diyerek kapıyı açık bıraktılar.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın yeni gözdesi Eren Dinkçi! Resmen talip oldular

Beşiktaş'ın, Eren için ilerleyen günlerde resmi bir teklif hazırlayarak Alman kulübünün kapısını çalması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın yeni gözdesi Eren Dinkçi! Resmen talip oldular

EREN DİNKÇİ KİMDİR?

13 Aralık 2001 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın yeni gözdesi Eren Dinkçi! Resmen talip oldular

Kariyerine ATSV altyapısında başladı ardından SC Borgsfeld altyapısına geçti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın yeni gözdesi Eren Dinkçi! Resmen talip oldular

2019'da Werder Bremen altyapısına transfer oldu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın yeni gözdesi Eren Dinkçi! Resmen talip oldular

1 Ocak 2021'den bu yana Werder Bremen'in A takımında forma giyiyor.

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