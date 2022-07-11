BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın yeni gözdesi Eren Dinkçi! Resmen talip oldular

Spor Toto Süper Lig'de önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Spor Toto Süper Lig'de önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Yeni Asır'da yer alan habere göre siyah-beyazlı ekibin son gözdesi Werder Bremen'in yıldızı Eren Dinkçi oldu.
Siyah-beyazlı yönetim, hazırlık maçında karşılaştıkları Alman ekibinden Eren Dinkçi'ye resmen talip oldu.
Maçtan sonra iki takım yöneticileri arasında dostluk görüntüleri yaşandı.
Bu anlar sırasında yöneticiler, Werder Bremenli kurmaylara Eren Dinkçi'yi sorarak maddi şartların da oluşması durumunda 20 yaşındaki yıldız adayı Türk oyuncuya siyah-beyazlı formayı giydirmek istediklerini söylediler.
AÇIK KAPI BIRAKTILAR
Werder Bremen cephesi hedeflerinin bu sezon Bundesliga'ya dönmek olduğunu ve Eren Dinkçi'ye ihtiyaçları olduğu cevabını verdi.
Ancak "doğru rakama tabii ki her oyuncu satılık" diyerek kapıyı açık bıraktılar.
Beşiktaş'ın, Eren için ilerleyen günlerde resmi bir teklif hazırlayarak Alman kulübünün kapısını çalması bekleniyor.
EREN DİNKÇİ KİMDİR?
13 Aralık 2001 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi.
Kariyerine ATSV altyapısında başladı ardından SC Borgsfeld altyapısına geçti.
2019'da Werder Bremen altyapısına transfer oldu.
1 Ocak 2021'den bu yana Werder Bremen'in A takımında forma giyiyor.
1.88 cm boyundaki Türk asıllı forvet, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
20 yaşındaki genç golcünün güncel piyasa değeri ise 700 bin euro...