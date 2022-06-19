BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal için Andreas Pereira iddiası!

Beşiktaş'ta transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor. Romain Saiss'i resmen açıklayan siyah beyazlılarda, şimdiki hedefse orta saha transferi.
Beşiktaş'ta transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor. Romain Saiss'i resmen açıklayan siyah beyazlılarda, şimdiki hedefse orta saha transferi.
Yönetim, teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda çalışmalarını yürütürken, Belçika basınından flaş bir transfer iddiası geldi.
Haberde, Beşiktaş'ın, Manchester United'ın yıldız futbolcusu Andreas Pereira'yı kadrosuna katmak istediği kaydedildi.
İngiliz devinin 1 yıl sözleşmesi kalan Brezilyalı oyuncu için 8 milyon Euro talep ettiği ifade edildi.
United'ın son yıllarda performansı düşen Pereira'yı çeşitli kulüplere kiralık olarak gönderdiği ancak bu sefer futbolcuyu bonservisiyle satma karar aldığı belirtildi.
Andreas Pereira geçen sezon, kiralık olarak forma giydiği Flamengo'da 25 maça çıktı, 2 gol ve 2 asist kaydetti.
Güncel piyasa değeri 7.5 milyon Euro olan yıldız, PSV, Granada ve Lazio gibi takımlarda da boy göstermişti.
United altyapısından yetişen futbolcunun sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitiyor.
Bu arada sosyal medyada bazı siyah-beyazlı taraftarlar, "Pereira, Beşiktaş'ı uçuşa geçirir" yorumlarını yaptı.
F.BAHÇE'NİN DE GÜNDEMİNE GELMİŞTİ
Beşiktaş'ın gündemindeki Andreas Pereira, Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti.
ESPN, Manchester United'ın Brezilyalı futbolcusu Andreas Pereira ile Fenerbahçe'nin ilgilendiğini yazmıştı.
Haberde Jorge Jesus'un yıldız futbolcuyu istediği öne sürülmüştü.
ANDREAS PEREIRA KİMDİR?
Andreas Hugo Hoelgebaum Pereira, 1 Ocak 1996 tarihinde Duffel, Belçika'da doğdu.
Belçika'da yetişmiş Brezilyalı futbolcudur.
Premier League takımlarından Manchester United'dan kiralık olarak Brezilta Serie A takımı Flamengo'da forma giymektedir.