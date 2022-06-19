Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal için Andreas Pereira iddiası!

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal için Andreas Pereira iddiası!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, transferde nokta atışı hamleler yapacağı konusunda net mesajlar verirken; Belçika ve Brezilya basını, Beşiktaş'ın Andreas Pereira'yı istediğini öne sürdü. United altyapısından yetişen futbolcunun sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitiyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2022 Pazar 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal için Andreas Pereira iddiası!

Beşiktaş'ta transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor. Romain Saiss'i resmen açıklayan siyah beyazlılarda, şimdiki hedefse orta saha transferi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal için Andreas Pereira iddiası!

Yönetim, teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda çalışmalarını yürütürken, Belçika basınından flaş bir transfer iddiası geldi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal için Andreas Pereira iddiası!

Haberde, Beşiktaş'ın, Manchester United'ın yıldız futbolcusu Andreas Pereira'yı kadrosuna katmak istediği kaydedildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal için Andreas Pereira iddiası!

İngiliz devinin 1 yıl sözleşmesi kalan Brezilyalı oyuncu için 8 milyon Euro talep ettiği ifade edildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal için Andreas Pereira iddiası!

United'ın son yıllarda performansı düşen Pereira'yı çeşitli kulüplere kiralık olarak gönderdiği ancak bu sefer futbolcuyu bonservisiyle satma karar aldığı belirtildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal için Andreas Pereira iddiası!

Andreas Pereira geçen sezon, kiralık olarak forma giydiği Flamengo'da 25 maça çıktı, 2 gol ve 2 asist kaydetti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal için Andreas Pereira iddiası!

Güncel piyasa değeri 7.5 milyon Euro olan yıldız, PSV, Granada ve Lazio gibi takımlarda da boy göstermişti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal için Andreas Pereira iddiası!

United altyapısından yetişen futbolcunun sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitiyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal için Andreas Pereira iddiası!

Bu arada sosyal medyada bazı siyah-beyazlı taraftarlar, "Pereira, Beşiktaş'ı uçuşa geçirir" yorumlarını yaptı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal için Andreas Pereira iddiası!

F.BAHÇE'NİN DE GÜNDEMİNE GELMİŞTİ

Beşiktaş'ın gündemindeki Andreas Pereira, Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal için Andreas Pereira iddiası!

ESPN, Manchester United'ın Brezilyalı futbolcusu Andreas Pereira ile Fenerbahçe'nin ilgilendiğini yazmıştı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal için Andreas Pereira iddiası!

Haberde Jorge Jesus'un yıldız futbolcuyu istediği öne sürülmüştü.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal için Andreas Pereira iddiası!

ANDREAS PEREIRA KİMDİR?

Andreas Hugo Hoelgebaum Pereira, 1 Ocak 1996 tarihinde Duffel, Belçika'da doğdu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal için Andreas Pereira iddiası!

Belçika'da yetişmiş Brezilyalı futbolcudur.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal için Andreas Pereira iddiası!

Premier League takımlarından Manchester United'dan kiralık olarak Brezilta Serie A takımı Flamengo'da forma giymektedir.

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