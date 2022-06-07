Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ - Aaron Boupendza Beşiktaş'tan haber bekliyor!

TRANSFER HABERLERİ - Aaron Boupendza Beşiktaş'tan haber bekliyor!

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta ilk hedef golcü takviyesi... Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda Alexander Sörloth, Cenk Tosun ve Wout Weghorst'la görüşmelerine devam eden siyah-beyazlılarda gündeme gelen son isim Aaron Boupendza oldu. Gabonlu golcünün Beşiktaş'tan haber beklediği öğrenildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2022 Salı 06:50 Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2022 Salı 13:15
TRANSFER HABERLERİ - Aaron Boupendza Beşiktaş'tan haber bekliyor!

Beşiktaş yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Aaron Boupendza Beşiktaş'tan haber bekliyor!

Siyah beyazlı ekip kadrosuna önemli takviyeler yapmayı planlıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Aaron Boupendza Beşiktaş'tan haber bekliyor!

Özellikle hücum hattına yoğunlaşan Beşiktaş, bir santrfor almanın peşinde.

TRANSFER HABERLERİ - Aaron Boupendza Beşiktaş'tan haber bekliyor!

Birçok isimle adı anılan Kara Kartal'ın uzun süredir Boupendza ile görüşmelere devam ettiği biliniyordu.

TRANSFER HABERLERİ - Aaron Boupendza Beşiktaş'tan haber bekliyor!

Santrfor adaylarından biri olan Bopuendza, Beşiktaş'la sözleşme imzalamak için yönetimden çağrı bekliyor.

TRANSFER HABERLERİ - Aaron Boupendza Beşiktaş'tan haber bekliyor!

Hatayspor formasıyla muhteşem bir performans sergileyerek devlerin radarına giren Boupendza, Al-Arabi'ye transfer olmuştu.

TRANSFER HABERLERİ - Aaron Boupendza Beşiktaş'tan haber bekliyor!

25 yaşındaki santrfor Süper Lig'de gol krallığına ulaşmıştı.

TRANSFER HABERLERİ - Aaron Boupendza Beşiktaş'tan haber bekliyor!

Yıldız oyuncu Hatayspor formasıyla 22 gol atmıştı.

TRANSFER HABERLERİ - Aaron Boupendza Beşiktaş'tan haber bekliyor!

Gabon milli takımında görev yapan Boupendza, 17 Haziran'da başlayacak transfer döneminin açılmasına kadar tatil yapacak.

TRANSFER HABERLERİ - Aaron Boupendza Beşiktaş'tan haber bekliyor!

Boupendza'nın, kulübü Al-Arabiden satın alma opsiyonlu kiralanması düşünülüyordu.

TRANSFER HABERLERİ - Aaron Boupendza Beşiktaş'tan haber bekliyor!

Oyuncunun güncel piyasa değeri 7 milyon Euro.

TRANSFER HABERLERİ - Aaron Boupendza Beşiktaş'tan haber bekliyor!

Boupendza bu sezon 19 maçta 9 gol ve 5 asist kaydetti.

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