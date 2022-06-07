TRANSFER HABERLERİ - Aaron Boupendza Beşiktaş'tan haber bekliyor!

Beşiktaş yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.
Siyah beyazlı ekip kadrosuna önemli takviyeler yapmayı planlıyor.
Özellikle hücum hattına yoğunlaşan Beşiktaş, bir santrfor almanın peşinde.
Beşiktaş yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.
Siyah beyazlı ekip kadrosuna önemli takviyeler yapmayı planlıyor.
Özellikle hücum hattına yoğunlaşan Beşiktaş, bir santrfor almanın peşinde.
Birçok isimle adı anılan Kara Kartal'ın uzun süredir Boupendza ile görüşmelere devam ettiği biliniyordu.
Santrfor adaylarından biri olan Bopuendza, Beşiktaş'la sözleşme imzalamak için yönetimden çağrı bekliyor.
Hatayspor formasıyla muhteşem bir performans sergileyerek devlerin radarına giren Boupendza, Al-Arabi'ye transfer olmuştu.
25 yaşındaki santrfor Süper Lig'de gol krallığına ulaşmıştı.
Yıldız oyuncu Hatayspor formasıyla 22 gol atmıştı.
Gabon milli takımında görev yapan Boupendza, 17 Haziran'da başlayacak transfer döneminin açılmasına kadar tatil yapacak.
Boupendza'nın, kulübü Al-Arabiden satın alma opsiyonlu kiralanması düşünülüyordu.
Oyuncunun güncel piyasa değeri 7 milyon Euro.
Boupendza bu sezon 19 maçta 9 gol ve 5 asist kaydetti.